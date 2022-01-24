"BANA ONU SORMAYIN!"

Hülya Avşar, İzzet Yıldızhan'ın, "Sahne adabı denilen bir şey var. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet!" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Aman aman aman... Bana onu sormayın!" diyerek, aracına yöneldi.

"SAZANLAR DİYORUM!"

Avşar, gazetecilerin, "Simit yeriz' yorumunuz çok tartışıldı. Hatta Şafak Sezer mangalda simit kızartarak, sizi ti'ye aldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise, "Sazanlar diyorum, başka bir şey demiyorum." yanıtını vererek, oradan uzaklaştı.