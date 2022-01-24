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Hülya Avşar'dan Gülşen'e destek: Kimse karışamaz!

Hülya Avşar, son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkat çeken meslektaşı Gülşen'e destek verdi. "Sonuna kadar haklı. Tamamen kendi insiyatifinde her şey, kimse karışamaz" diyen Avşar, "Sahne şov yeridir. Gülşen’in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel... Ben açıkçası, 'Off, bu ne güzel görüntü!' dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir" ifadelerini kullandı

24.01.2022 - 08:25 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar (58), önceki akşam Yeniköy’de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Avşar, konserlerinin yoğunluğu sorulması üzerine, "Konserlerim devam ediyor. Kalabalık ve yoğun geçiyor, biletlerim tükeniyor. Hatta kavgalar oluyor, o yüzden ben de her hafta konser veriyorum." dedi.

  • "UZAYA GİTMEYE GEREK YOK, ZATEN UZAYDAYIZ!"

    Gündemde olan NFT'ye (Nonfungible Token) proje yapacağını söyleyen Hülya Avşar, "Bu NFT projesi çok enteresan bir şey. Dünya çok garip bir yere gidiyor. Dijitalde her şeyinizi satıyorlar, adapte olmaya çalışıyorum. Dijital arsalar alınıyor, satılıyor... Uzaya gitmeye gerek yok, uzaydayız zaten." diyerek, güldü.

  • "KİMSE KARIŞAMAZ!"

    Ünlü isim, son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkat çeken meslektaşı Gülşen hakkında da konuştu.

    Ünlü şarkıcıya destek veren Avşar, "Sonuna kadar haklı. Tamamen kendi insiyatifinde her şey, kimse karışamaz. Sahne şov yeridir. Gülşen’in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel... Ben açıkçası, 'Off, bu ne güzel görüntü!' dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir." açıklamasını yaptı.

  • "BANA ONU SORMAYIN!"

    Hülya Avşar, İzzet Yıldızhan'ın, "Sahne adabı denilen bir şey var. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet!" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Aman aman aman... Bana onu sormayın!" diyerek, aracına yöneldi.

    "SAZANLAR DİYORUM!"

    Avşar, gazetecilerin, "Simit yeriz' yorumunuz çok tartışıldı. Hatta Şafak Sezer mangalda simit kızartarak, sizi ti'ye aldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise, "Sazanlar diyorum, başka bir şey demiyorum." yanıtını vererek, oradan uzaklaştı.

  • MEKANIN ARKA KAPISINDAN ÇIKMAK İSTEDİ

    Öte yandan daha önce Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz hakkında, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" ifadelerini kullanan Hülya Avşar, Etiler'de yemek yemişti. Mekanda uzun süre kaldıktan sonra gazetecilerin olduğunu duyan Avşar, restoranın arka kapısından çıkmak istemişti.

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