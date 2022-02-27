Hülya Avşar, "Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok." dedi. Bir mekanda Güzelci'nin kendisinin alnından öperken görülen Avşar, konuyla ilgili sorulara ise "Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki, yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel." yanıtını verdi.