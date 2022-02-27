Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hülya Avşar'dan 'Cemal Güzelci' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın 12 yıllık aşk orucunu iş insanı Cemal Güzelci ile bozduğu ileri sürülmüştü. Avşar, çıkan haberler sonrası ilk kez konuştu

27.02.2022 - 09:52 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hülya Avşar, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar, kısa bir süre önce adının anıldığı iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

  • Hülya Avşar, "Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok." dedi. Bir mekanda Güzelci'nin kendisinin alnından öperken görülen Avşar, konuyla ilgili sorulara ise "Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki, yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel." yanıtını verdi.

  • "UYUŞAMADIK"

    58 yaşındaki sanatçı, daha sonra "Cemal Güzelci ile hakkınızda çıkan iddiaları ilk günlerde yalanmadınız... Aşka dönüşecekken son anda vaz mı geçildi, yoksa uyuşmazlık mı oldu?" sorusunu da "Evet ben de bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık. 'Ben başınıza belayım, beni yalnız görmeye alışın' deyip yarın yine başka fotoğraflarım çıkıyormuş... Bu sefer kaçarım giderim buradan." sözleriyle cevaplayıp, kahkaha attı.

  • "YALNIZLIK ÇOK KEYİFLİ"

    Hülya Avşar, "Peki kalbiniz aşka kapalı mı?" şeklindeki soruya ise "Yalnızlık çok keyifli." yanıtını verdi.

  • 8 YIL SÜREN EVLİLİK

    Öte yandan Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile 8 yıl süren evliliklerini 2005'te bitirmişti. İkilinin, bu birlikteliğinden Zehra adında kızları var.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.