Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası, Antalya'da

Hülya Avşar’ın “Türkiye’nin en önemli ve uzun süreli Sosyal Sorumluluk Projesi” dediği Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'ndan elde edilen tüm gelir; başarılı tenisçi çocukların yanı sıra maddi durumu yetersiz başarılı lise ve üniversite öğrencilerine aktarılıyor. Bugüne kadar yüzlerce çocuk Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası bursundan faydalandı ve faydalanmaya devam edecek.
Hülya Cup Tenis Turnuvası Hülya Avşar adına düzenlenen tenis turnuvası. Bir sanatçı adına düzenlenen ilk ve tek spor organizasyonu. Başladığı günden itibaren Türkiye Tenis Federasyonu tarafından tanınarak faaliyet takviminde yer verilmesi, Türkiye genelinde düzenlenmesi, vizyon ve misyon sahibi olması Hülya Cup'ı özel bir turnuva haline getiriyor.
'HÜLYA CUP' BU YIL 20'NCİ YAŞINA GİRDİ
Hülya Cup, başladığı 2001'den bu yana en çok katılımın sağlandığı tenis turnuvası olmasının yanı sıra elde edilen gelirle açılan fon bünyesinde dar gelirli ailelerin çocuklarına tenis eğitimi verilmeye başlandı. Böylelikle zengin sporu olarak bilinen tenisten dar gelirli ailelerin çocukları da faydalandırıldı.
Hülya Cup, dar gelirli ailelerin çocuklarına tenis eğitimi verilmesinin yanı sıra 2011'den itibaren yeni bir misyon daha edindi; 12 - 18 yaş gruplarında ilk 8 içerisinde bulunan, dar gelirli, eğitiminde başarılı ve teniste yetenekli gelecek vaat eden çocukların / gençlerin yıllık turnuva masrafları da karşılanmaya başlandı.
Ayrıca teknik ve maddi sorunlar nedeniyle tenis oynayamayan engelli vatandaşlarımız da Hülya Cup bünyesinde korta çıkarak moral bulabiliyor.
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