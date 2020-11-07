Hülya Avşar şampiyon oldu

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20 yıldır devam eden ve geçtiğimiz haftalarda başlayan Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'nın finali önceki gün Antalya'da yapıldı. Etkinliğe, Türkiye'nin birçok şehrinden tenisçiler katıldı.

Avşar turnuvada, çiftler kategorisinde partneri Korhan Akın’la rakiplerini yenerek birinci oldu.

Hülya Avşar Tenis Turnuvası’ndan elde edilen gelirin tamamı, başarılı genç tenisçilere ve maddi durumu yetersiz başarılı üniversite öğrencilerine burs sağlamak için kullanıyor.

Bugüne kadar birçok genç, turnuvadan elde edilen gelirlerden faydalandı. 20 yıldır devam eden ve en çok katılımın olduğu Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası önümüzdeki günlerde İstanbul ve diğer şehirlerde düzenlenmeye devam edecek.