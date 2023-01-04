"ALDATILDIĞIMI 4 SENE SONRA ÖĞRENDİM"
Avşar, basın mensuplarının, "Kaya Çilingiroğlu, başka bir kişiyle evlenirse..." sözleri üzerine, "Evlensin. Onu da kabul ederim" şeklinde konuşarak, esprili bir yanıt verdi.
Yıllar önce eski eşinin kendisini Feraye Tanyolaç ile aldatmasının hatırlatılması üzerine, "Çok komik bir durum değil mi? O zaman çok koymuştu ama şimdi sadece hepsine gülüyorum. Kaya, zaten çapkın bir adamdı. Ben aldatıldığımı 4 sene sonra öğrendim. 4 sene iyi idare etmiş" diyerek, kahkahalarla oradan ayrıldı.