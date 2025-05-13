Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hükümlülere yeni düzenleme açıklaması | Son dakika haberleri

        Hükümlülere yeni düzenleme açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hükümlülere yeni düzenleme açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü' töreninde "Eğitim-öğretim faaliyetinin sağlandığı ceza infaz kurumlarımızda, 957 öğretmen görev yaparken, 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu da eğitim görüyor. Açılan kurslarımız sayesinde, 2024 yılında 3 bin 575 kişi, 2025 yılının ilk üç ayında 823 kişi okuma-yazma öğrenmiştir" dedi.

        İHA'nın haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte, 'Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İŞKUR Protokol Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı.

        REKLAM

        "ADALET, AYNI ZAMANDA GELECEĞİ İNŞA ETMEKTİR"

        Ankara Dikmen Hakimevi'ndeki program, ceza infaz kurumunda eğitimin önemine vurgu yapan video gösterimi ile başladı.

        Burada konuşan Adalet Bakan Tunç, modern ceza hukukunun yaklaşım amacının intikamı değil ıslahı, dışlamayı değil, topluma yeniden kazandırmayı esas aldığından bahsederek, "Suçlunun cezalandırılması elbette kamu düzeninin bir gereğidir. Ancak bu sürecin nihai amacı, kişilerin yeniden toplumsal yapının sağlıklı bir parçası haline gelmesini sağlamaktır. Çünkü adalet, yalnızca geçmişi cezalandırmak değil, aynı zamanda geleceği de inşa etmektir. Ceza infaz sistemi, hükümlülerin infaz sonrası hayata hazırlanması, değer üretmeye yönlendirilmesi ve sorumluluk bilinci kazanmasıyla başarıya ulaşmış olur. Bu yönüyle infaz sistemi ne kadar kapsayıcı, eğitici ve yönlendirici olursa, suçun tekrarının önlenmesi ve kalıcı bir toplumsal barışın tesisi de o kadar mümkün hale gelir. Ceza infaz kurumlarımız, bugün çağdaş ceza adaleti anlayışı doğrultusunda, bireyin topluma kazandırılmasına yönelik iyileştirme, üretim ve dönüşüm işlevlerini de üstlenen çok yönlü bir yapıya kavuşmuştur. Böylece, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sağlanırken, ceza infaz kurumlarındaki insan kaynağı da üretime yönlendirilmekte, emek ve hizmet, ülke ekonomisine katkı sunan bir değere dönüşmektedir" dedi.

        REKLAM

        "SEMİNERLER DÜZENLENECEK"

        Bugün imzalanan iş birliği protokolüyle, hükümlülerin tahliyelerine bir ay kala, İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebileceklerinin altını çizen Bakan Tunç, "Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler. Ayrıca hükümlü ve yükümlüler için iş arama becerileri ve mülakat hazırlıkları konularında seminerler düzenlenecek. Ceza infaz kurumlarımızda ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizde sunulacak bu seminerler ve danışmanlık hizmetleri, bireylerin özgüvenini yeniden inşa edecek, onlara meslek dünyasının kapılarını aralayacaktır. Protokolde ayrıca kendi işini kurma arzusu taşıyan eski hükümlüler için hibe destekleri hakkında rehberlik sağlanması ve girişimcilik seminerlerinin düzenlenmesi de yer almaktadır. Böylece istihdam yoluyla yeniden topluma kazandırılan her birey, suça yeniden sürüklenme riskini azaltacak" ifadelerine yer verdi.

        Türkiye genelinde 396 ceza ve infaz kurumunda toplam 372 işyurdu müdürlüğünde 200'den fazla iş kolunda, bin 700 atölye ve tesis bulunduğunu ifade eden Tunç şöyle konuştu: "Bu tesislerde her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. 54 İşyurdu Müdürlüğü'nde mobilya üretimi, 78 İşyurdu Müdürlüğü'nde tekstil ve konfeksiyon, 69 İşyurdu Müdürlüğü'nde metal işleri, 59 İşyurdu Müdürlüğü'nde el işi ürünleri, temizlik ve kozmetik ürünleri üretim yerleri var. 127 İşyurdu Müdürlüğü'nde gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri üretim merkezimiz var."

        Ceza infaz kurumlarının, içinde insanın da inşa olduğu birer eğitim kurumu vazifesi olduğunu vurgulayan Tunç, "Her kademede eğitim-öğretim faaliyetinin sağlandığı ceza infaz kurumlarımızda, 957 öğretmen görev yaparken, 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu da eğitim görüyor. Açılan kurslarımız sayesinde, 2024 yılında 3 bin 575 kişi, 2025 yılının ilk üç ayında 823 kişi okuma-yazma öğrenmiştir. 8 bin 473 tutuklu ve hükümlü üniversite eğitimi görmekte, 35 yüksek lisans öğrencisi ve 106 doktora öğrencisi yükseköğrenimlerine devam etmektedir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Habertürk Anasayfa