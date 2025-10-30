Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.871,08 %0,16
        DOLAR 41,9948 %0,14
        EURO 48,8554 %0,34
        GRAM ALTIN 5.313,07 %0,24
        FAİZ 40,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,20 %0,03
        BITCOIN 110.079,00 %-1,23
        GBP/TRY 55,5068 %0,22
        EUR/USD 1,1618 %0,15
        BRENT 64,88 %-0,06
        ÇEYREK ALTIN 8.686,87 %0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hükümetin kapanmasının ABD’ye maliyeti ne kadar? - İş-Yaşam Haberleri

        Kapanmanın ABD'ye maliyeti hesaplandı: 14 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor

        ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin kapanmasının süresine bağlı olarak ekonomiye maliyetinin 14 milyar dolara kadar çıkabileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 07:22 Güncelleme: 30.10.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hükümetin kapanmasının ABD'ye maliyeti belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülkede bütçe anlaşmazlığı nedeniyle devam eden hükümet kapanmasının ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin analiz yayımladı.

        Kapanmanın 4, 6 ve 8 haftada sona erdiğinin varsayıldığı 3 senaryo altında etkilerinin incelendiği analizde, kapanmanın federal harcamaları geciktireceği ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceği belirtildi.

        Analizde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın dördüncü çeyreğinde kapanma nedeniyle daha düşük olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

        Kapanmanın süresine bağlı olarak ekonomik büyümenin söz konusu çeyrekte 1 ila 2 puan azalacağı belirtilen açıklamada, reel GSYH'deki düşüşün çoğunun nihayetinde telafi edilse de 7 ila 14 milyar dolar arasında bir kaybın geri kazanılamayacağının tahmin edildiği aktarıldı.

        REKLAM

        Analizde, hükümetin kapanmasının ekonomi üzerinde çoğu geçici olsa da olumsuz etkileri olacağı ve kapanma ne kadar uzun sürerse etkilerin o kadar yoğunlaşacağı ifade edildi.

        CBO'nun analizinde, 2026 sonu itibarıyla federal çalışanların izinli oldukları sürenin, 4 haftalık senaryoda 7 milyar dolar, 6 haftalık senaryoda 11 milyar dolar ve 8 haftalık senaryoda 14 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açacağının tahmin edildiği belirtildi.

        FEDERAL HÜKÜMET 1 EKİM'DEN BU YANA KAPALI

        ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

        Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

        Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

        Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 8 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 8 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Habertürk Anasayfa