HAYRANLARINI UYARDI
Uzun yıllar boyunca korunmasız şekilde güneşe maruz kalmak en sonunda Hugh Jackman'ın cilt kanserine yakalanmasına yol açtı.
Hugh Jackman, şimdi yaşadığı bu sağlık sorununun 25 yıl öncesine kadar sürekli açık havada, güneşte kalması ve bu konuda hiç önlem almamış olmasından kaynaklandığını hatırlattı ve yaz ayları yaklaşırken herkese güneşe mutlaka korunarak çıkmalarını öğütledi. Jackman, herkese "İnanın buna değmez. Madem açık havada olmak, güneşlenmek istiyorsunuz, mutlaka güneşten sakının, güneş koruyucu sürmeden bunu lütfen yapmayın" çağrısını yaptı.