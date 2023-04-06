Hugh Jackman, çocukluğu ve gençliği boyunca sürekli güneş altında yaşadığını ancak kendi çocukluk döneminde güneş koruması konusunda böyle bir bilinç olmadığından yakınmıştı. Ailesi tarafından güneşten korunma konusunda hiç uyarı almadığını söyleyen ünlü oyuncu, yıllar boyunca güneş kremi kullanmadan çok sıcak ve sürekli güneşli olan bir coğrafyada yaşamış olmanın sonucu yaşadığını itiraf etti ve herkese bu duruma düşmemek için önlem almayı tavsiye etmişti.