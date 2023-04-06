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Hugh Jackman biyopsi sonucunu açıkladı: 'Cilt kanser olabilirim' demişti... - Magazin haberleri

Hugh Jackman biyopsi sonucunu açıkladı

Hugh Jackman, geçtiğimiz günlerde iki kere test yaptırdığını ve cilt kanseri olabileceğini söylemişti. Avustralyalı oyuncunun biyopsi testinin sonuçları belli oldu

Giriş: 06.04.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'X-Men', 'Logan' ve 'The Wolverine' filmlerinin yıldızı Hugh Jackman, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçtiğimiz günlerde burnunun üzerine yapıştırılan bir bantla kamera karşısına geçen Hugh Jackman, cilt kanseri riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu. 

  • 'BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM' ŞÜPHESİ

    Hugh Jackman, doktorunun bunun 'bazal hücreli karsinom' olmasından şüphelendiğini açıklamıştı.

    * Bazal hücreli karsinom, cilt kanserinin en yaygın şekilde rastlanan türü olarak biliniyor. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan kanser türü. BHK farklı şekillerde olabilmekle birlikte sıklıkla ciltte hafif şeffaf bir yumru olarak belirir. Hugh Jackman’ın burnundaki bantla çekilen fotoğrafının sorumlusu olduğu düşünülen bu cilt kanseri türü. 

  • "BU HABERİ BENDEN DUYUN İSTEDİM" DEMİŞTİ

    "Bu haberi benden duyun istedim" diyen Hugh Jackman, "Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim" sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisinin açıklamak istediğini belirtmişti. 

  • TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Biyopsi sonuçları gelir gelmez hayranlarıyla paylaşacağını belirten Hugh Jackman, müjdeli haberi verdi. 54 yaşındaki oyuncu, "Biyopsi sonuçlarım negatif geldi. Gösterdiğiniz için ilgi ve sevgi için teşekkürler" dedi.

  • KANSER TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

    Hugh Jackman'ın cilt kanseriyle ilk karşılaşması değil. Jackman, 2017’de başlayan ve iki yıl boyunca devam eden benzer bir süreç daha yaşamıştı. Bu süre boyunca yüzünden altı tane kanserli doku çıkarılan Hugh Jackman, bir tedavi sürecinden geçmiş, 2021’de 'bazal hücreli karsinom' adı verilen cilt kanseri türünü geçirdiği anlaşılmıştı.

  • HAYRANLARINI UYARDI

    Hugh Jackman, yaşadığı bu sağlık sorununun 25 yıl öncesine kadar sürekli açık havada, güneşte kalması ve bu konuda hiç önlem almamış olmasından kaynaklandığını hatırlatmış ve yaz ayları yaklaşırken herkese güneşe mutlaka korunarak çıkmalarını öğütlemişti. Jackman, herkese "İnanın buna değmez. Madem açık havada olmak, güneşlenmek istiyorsunuz, mutlaka güneşten sakının, güneş koruyucu sürmeden bunu lütfen yapmayın" çağrısını yapmıştı.

  • Hugh Jackman, çocukluğu ve gençliği boyunca sürekli güneş altında yaşadığını ancak kendi çocukluk döneminde güneş koruması konusunda böyle bir bilinç olmadığından yakınmıştı. Ailesi tarafından güneşten korunma konusunda hiç uyarı almadığını söyleyen ünlü oyuncu, yıllar boyunca güneş kremi kullanmadan çok sıcak ve sürekli güneşli olan bir coğrafyada yaşamış olmanın sonucu yaşadığını itiraf etti ve herkese bu duruma düşmemek için önlem almayı tavsiye etmişti.

  • İKİ ÇOCUK BABASI

    Öte yandan Hugh Jackman, 1996'dan beri Deborra-Lee Furness'la evli. Çiftin evlat edindikleri Oscar ve Ava adında 2 çocuğu bulunuyor. 

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters

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