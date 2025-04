Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Burak Sergen gibi oyuncuların yer aldığı Now TV dizisi, küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim'in yaşadığı olaylara odaklanıyor. Konusuyla dikkati çeken yapım, her Perşembe akşamı yayınlanıyor. Ancak 3 Nisan 2025 Now TV yayın akışında yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Hudutsuz Sevda neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyor. İşte, Hudutsuz Sevda yeni bölüm tarihi hakkında detaylar…