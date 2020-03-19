19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, internet üzerinden tüm Huawei ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan online mağazasını gelecek hafta hizmete açacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre tüm Huawei ürünleri ile çevre birimlerinin yer alacağı ve açılışa özel indirim fırsatları ve kampanyaların da sunulacağı online mağaza, 23 Mart 2020 Pazartesi günü açılacak.
Huawei Türkiye’den yapılan açıklamada, “Abone olup siteye giriş yapan kullanıcılar, günde üç kere hediye çarkını çevirerek 20 ile 140 TL arasında değişen hediye kuponları kazanma şansını yakalayacak. Kullanıcılar eğer Facebook üzerinden paylaşım yaparsa, yaptıkları gün başına 2 çevirme hakkı daha kazanacak” denildi.
Açılış kampanyası kapsamında, açık tasarımlı aktif gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklık Huawei FreeBuds 3; Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 satın alan tüketicilere 1 TL farkla sunulacak.
AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA YAPACAK
Huawei Bülteni’ne kayıt olan kullanıcılar aynı zamanda dizüstü bilgisayar satın almaları durumunda yine 1 TL farkla Huawei Mini Hoparlör de alabilecek. Çinli akıllı telefon markası Huawei’nin yeni akıllı telefonları P40 lite veya P30 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla Huawei FreeLace sahibi olabilecek.
Ayrıca açılışa özel fiyatı 999 TL olan Huawei FreeBuds 3 almak isteyen tüketiciler, 1 TL farkla Huawei Band 3e’yi yanında alabilecek. Huawei Band 3e yine 1 TL farkla P Smart 2019, Y6 S, Y6 2019 ve Y5 2019 telefonların yanında da satın alınabilecek.
https://shop.huawei.com/tr/ adresi üzerinden erişilebilecek olan online mağazanın açılışı kapsamında, 23 – 29 Mart tarihleri arasında açılışa özel olarak Huawei Powerbank 10000mAh 18W Type-C 179 TL yerine 99 TL; Huawei FreeBuds Lite ise 699 TL yerine 199 TL ile tüketicilere indirim fırsatı ile sunuluyor.
23 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında online mağazanın e-posta bültenine abone olacak kullanıcılara, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 alımlarında geçerli 1 TL değerindeki Huawei Mini Hoparlör kuponu e-mail yolu ile iletilecek.
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