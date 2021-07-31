Huawei P50 Pro 8GB RAM sürümü Ön sipariş 30 Temmuz’da başlıyor, 12 Ağustos’ta ise satışlar yapılacak. İşte Huawei P50 Pro özellikleri ve fiyatı...

HUAWEİ PRO FİYATI NE KADAR?

8 GB RAM + 128 GB = 695 Dolar

8 GB RAM + 256 GB = 772 Dolar

8 GB RAM + 128 GB = 926 Dolar

8 GB RAM + 256 GB = 1004 Dolar

8 GB RAM + 512 GB = 1159 Dolar

12 GB RAM + 512 GB = 1236 Dolar

12 GB RAM + 512 GB= 1313 Dolar

HUAWEİ PRO ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde 2700 x 1224 piksel çözünürlüklü OLED ekran, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 90 Hz’e kadar yenileme hızı

5nm üretim sürecine sahip sekiz çekirdekli ( 1 x Cortex-X1@2.84 GHz + 3 x Cortex-A78@2.42 GHz + 4 x Cortex-A55@1.8 GHz) Snapdragon 888 4G işlemci, Adreno 660 GPU

8GB RAM + 128GB depolama, 8GB RAM +256GB depolama, NM hafıza kartı, maksimum destek 256 GB

50 megapiksel, f/1.8 diyaframa sahip ana kamera, 13 megapiksel f/2.2 lense sahip ultra geniş açılı ikinci kamera, 12 megapiksel telefoto kamera (f/3.4 diyafram, OIS optik görüntü sabitleme), 5x optik zoom desteği, 50x dijital zoom desteği.

13 megapiksel ultra geniş açılı ön kamera (f/2.4 diyafram)

66 watt hızlı şarj destekli 4.100 mAh büyüklüğünde pil

IP68 suya ve toza karşı koruma sertifikası

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı

Bluetooth 5.2, 4G, Wi-Fi 2.4 GHz ve 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC

HarmonyOS 2 işletim sistemi