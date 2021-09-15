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Huawei'in tüm dünyada yürüttüğü ana sosyal sorumluluk projesi ‘Gelecek için Tohumlar’ın Türkiye bölümü, online açılış töreniyle birlikte başladı. Bir hafta sürecek program, canlı ve video bant yayınları üzerinden verilecek eğitimlerin yanı sıra, atölye çalışmaları ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uzman gençlerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Kursların konuları arasında 5G, yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin yanı sıra; liderlik, kültür ve iletişim de yer alıyor. Bu yıl öğrenci kontenjanını 40'tan 50'ye çıkaran Huawei, programı başarıyla tamamlayan öğrencilere çeşitli ödüller ile birlikte dünya çapında geçerli Huawei sertifikası veriyor.

Huawei'in “Gelecek için Tohumlar 2021” projesinin Türkiye ayağı bu yıl da pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl ağırlıklı olarak elektronik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden, toplam 586 üniversite öğrencisinin başvurduğu programa; not ortalamaları, tamamladığı projelere ve İngilizce seviyelerine göre, 50 öğrenci seçildi. Huawei Türkiye, bu sene ilk kez 20 lise öğrencisini de misafir katılımcı olarak programa dahil edecek.

Programın açılış töreninde; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın öğrenciler için hazırladığı konuşma yayınlanırken, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li çevrimiçi canlı olarak katılımcı öğrencilere hitap etti.

“ELÇİ GÖREVİ ÜSTLENİYORLAR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, törende yayınlanan video kaydında şunları söyledi:

“Huawei'in dünya genelinde yürüttüğü, Geleceğe Tohumlar programı, bilişim alanında yeteneklerin geliştirilmesi açısından çok değerli bulduğum bir program. Bugüne dek 130 ülkeden toplamda 8774 öğrenciye ulaşmış olan bu program, büyüyerek devam ediyor. Ülkemizin yetenekli gençlerinin projede yer alması bizleri mutlu ediyor. Türkiye’nin ilk kez 2015’te dahil olduğu programa, her yıl 10 öğrencimiz katılım sağlayarak Çin’de 2 hafta süren eğitimler alıyorlar. Bu eğitimler sırasında Huawei’in araştırma ve geliştirme bölümlerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirerek teknolojiyi deneyimliyorlar. Ayrıca katılımcılar, Çin kültürünü tanıma fırsatı da buluyor. Bu program, kültürlerin kaynaşması açısından da önemli. Katılımcılar, ülkeleri için adeta elçi görevini üstleniyorlar.”

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen törende yaptığı konuşmada, “Türkiye - Çin ilişkileri her alanda günden güne gelişiyor. Bu ilişkileri kapsamlı bir stratejik ortaklık seviyesinde sürdürüyoruz. Çinli şirketlerin de son dönemde Türkiye’ye önemli bir ilgisi var. Huawei’in “Gelecek İçin Tohumlar” projesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sanayi ötesi bu çağda bu projenin her geçen gün büyüdüğünü görmek mutluluk verici” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ise “Bilgi teknolojilerinde yaşanan reformlar günden güne artıyor. Yeni nesil dijital ekonomi büyük bir hızla gelişiyor. Özellikle pandemi döneminde dijital ekonomi çok daha önemli bir hale geldi. Huawei’nin ‘Gelecek İçin Tohumlar’ projesi, Çin ve Türkiye arasındaki kültürel iletişim ve etkileşim açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Gençlerimiz bugün öğrenci ancak geleceğin bilim insanları olacaklar” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ GENÇLER 2015’TEN BU YANA PROJENİN İÇİNDELER”

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise şöyle konuştu:

“İnsanımızın hayatını her yönden kolaylaştıran teknoloji, zaman içerisinde toplumsal değişimleri ve dönüşümleri de beraberinde getiriyor. Gün geçtikçe bireylerin ve kurumların dijital dünyada yeni uygulamalara ve hizmetlere olan talepleri artıyor. Giderek kişiye özel ve katma değeri yüksek yeni uygulamalar geliştiriliyor. Bağlantılı cihaz sayısındaki artış ile beraber, büyük veri, yapay zekâ, bulut bilişim gibi kavramlar üzerinde en çok konuştuğumuz kavramlar haline geldi. Bu kavramları iyi anlayabilen ve teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen ülkelerin her alanda öne geçeceği aşikârdır. Bu noktada yetkin insan kaynağı önemli bir rol oynuyor. Huawei’in gençlerimizin yeteneklerini daha da geliştirmek, teknolojiyi deneyimlemek ve kültürler arası köprü kurmak adına 2008’den itibaren yürüttüğü ‘Gelecek İçin Tohumlar’ örnek bir proje niteliğinde. Ülkemiz gençleri de 2015’ten itibaren projenin içindeler. Bu yılki etkinlikte de ülkemizin çeşitli şehirlerinden lise ve üniversite öğrencilerimiz çevrimiçi olarak ‘Gelecek İçin Tohumlar’ ekinliğine katılım sağlayacaklar.”

50 KİŞİLİK KONTENJAN

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li de “Son 30 yılda bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişerek insanların hayatlarını ve işlerini çok daha kolay hale getirdi. Geçen yıldan bu yana, Covid-19 salgını bir kez daha bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu güçlü bir şekilde kanıtladı. Gelecekte teknolojiye dayalı dijital ekonomi, her ülkede ekonominin büyümesi için temel itici güç olacaktır. Bağlantı teknolojileri olarak 5G ve IoT, bilgi işlem teknolojileri olarak bulut ve yapay zeka, dünyayı büyük bir kapsamda, derinden değiştirecek. ‘Gelecek için Tohumlar’ programının, öğrencilerin bireysel hedeflerine, Türkiye ve dünya için ideallerine bir adım daha yaklaşmalarına yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

Verilen bilgiye göre ilk olarak 2008'de Tayland’da başlayan Gelecek için Tohumlar Programı bugün 130 ülkeyi kapsıyor. Programdan şimdiye dek 8774 öğrenci faydalandı. Türkiye’deki üniversitelerden başarılı öğrenciler de 2015 yılından bu yana programa katılıyor. Geçen yıl 40 öğrencinin tamamladığı programın kontenjanı bu yıl 50 öğrenciye çıkarıldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği neticesinde 20 lise öğrencisi de misafir olarak projeye dahil edildi. Programı tamamlayan öğrenciler dünya çapında geçerli bir Huawei Sertifikası almaya hak kazanacak.