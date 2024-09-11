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        Haberler Spor Voleybol HT Spor açılış töreni yapıldı! - Futbol Haberleri

        HT Spor açılış töreni yapıldı!

        Kaliteli içerik saygın reyting mottosuyla yola çıkan HT Spor, dün yayın hayatına başladı. İlk yayın öncesinde Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın katılımlarıyla açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:29
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        HT Spor açılış töreni yapıldı!
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        Kaliteli içerik saygın reyting mottosuyla yola çıkan HT Spor, 10 Eylül saat 21.00'de yayın hayatına başladı. İlk yayın öncesinde Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın katılımlarıyla açılış töreni yapıldı.

        Pasta kesiminin yapıldığı törende Ciner Medya Yöneticileri ve HT Spor ekibi yer aldı. HT Spor'un açılışı için düzenlenen törende konuşan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, hedefledikleri vizyona ulaşacaklarını belirtti. Tekdağ, "Ciner Medya'nın vizyonu bulunduğu mecrada lider olmaktır" ifadelerini kullandı.

        HT SPOR yayın hayatına başladı
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        HTSPOR YAYIN HAYATINA BAŞLADI

        Ve beklenen an geldi... Ciner Medya Grubu'nun yeni kanalı "HT SPOR" yayın hayatına resmen başladı. Spor camiasına yepyeni bir soluk getirecek olan HT SPOR, Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sunumuyla izleyicilere 'merhaba' dedi. HT SPOR, başta futbol olmak üzere birçok spor dalını uzman kadrosuyla milyonlarla buluşturacak.

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