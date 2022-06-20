HSK'dan yaz kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesine göre Çorum'da görev yapan dört hakim ve iki savcı başka bir ile atanırken, beş hakim ve iki savcı da Çorum'a atandı
Halil Koç başkanlığında toplanan HSK 1. Dairesince son şekli verilen kararname ile 5 bin 75 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Buna göre Sungurlu Hakimi Serdar Aslan Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sungurlu Hakimi Geylani Çam Gediz Hakimliğine, Sungurlu Hakimi Hasan Birol İstanbul Hakimliğine, Sungurlu Hakimi Ayşegül Başer Bakırköy Hakimliğine, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı Baki Aybak Sarkışla Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı Hakan Dönmez Niksar Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Hendek Hakimi Berkin Osman Altunok Sungurlu Hakimliğine, İstanbul Anadolu Hakimi Gülden Karadayı Sungurlu Hakimliğine, İstanbul Hakimi Tuğçe Polat Sungurlu Hakimliğine, İstanbul Hakimi Murat Baş Sungurlu Hakimliğine, Araklı Hakimi Esra Genç Sungurlu Hakimliğine, Mersin Cumhuriyet Savcısı Ahmet Can Ezgi Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına ve Mersin Cumhuriyet Savcısı Hande Şeyma Ezgi Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına atandı.
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