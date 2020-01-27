HSBC saat kaçta açılıyor?

HSBC Bank müşterileri banka mesai saatlerine göre banka şubelerinden yararlanabilirler. Bankanın 2020 çalışma saatleri belli oldu. Buna göre HSBC saat 09.00’da açılmaktadır.

HSBC saat kaçta kapanıyor?

Bankadaki işlemlerinizi belirli saate kadar yapmazsanız telefon şubesinden destek alabilirsiniz. HSBC bankası saat 17.00’da kapanmaktadır. Banka müşterileri kapanış saatine kadar şubelerden destek ve hizmet alabilirler.

HSBC öğle arası saat kaçta?

Her banka gibi HSBC bankası da öğle arası bir saat mola vermektedir. HSBC öğle arası saat 12.00’da başlar, saat 13.00’da biter. Normal çalışma saatine devam eder. Öğle arası yemek ve dinlenme molası olduğu için banka hizmet vermemektedir.

HSBC hafta sonu çalışma saatleri

HSBC bankası hafta sonu müşterilere hizmeti sadece telefon şubesi aracılığı ile vermektedir. Banka şubeleri hafta sonu kapalıdır. ATM ya da telefon destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

İletişim numaraları

Bireysel Telefon Bankacılığı: 0850 211 0 111

Kurumsal Telefon Bankacılığı: 0850 211 0 424

HSBC açılımı "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation" olan Türkiye'de de faaliyet gösteren bir bankadır. HSBC, 1990'da Midland Bank A.Ş. adıyla kuruldu. 2001'de Demirbank ile birleşti ve adını HSBC olarak değiştirdi.