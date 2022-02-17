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HSBC Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlamak amacıyla sosyal fayda sağlayan start-up’lara yönelik olarak iki yıl önce hayata geçirdiği ‘Sürdürülebilir Büyüme Programı’ 2022’de ölçeğini daha da genişletiyor. Bu yıl, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Hackquarters iş birliğiyle yürütülen program, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan İklim Eylemi kapsamında çözüm ve teknolojiler üreten start-up’ları destekleyecek. Program kapsamında toplam 20 start-up, 6 aylık hızlandırma programına dahil olacak.

Sürdürülebilir Büyüme Programı ile ‘İklim Eylemi’ne yönelik teknoloji ve çözümlerin desteklenmesi, sosyal fayda odaklı start-up’ların sürdürülebilir iş modellerini büyütmesi ve Türkiye’de start-up şirketler, girişimciler, mentorlar ve yatırımcılardan oluşan güçlü bir ekosistem inşa edilmesine destek olunması amaçlanıyor. Programa katılmaya hak kazanan 20 start-up’a, 6 ay süresince 100 saatlik workshop ve farklı alanlarda uzman 20 kişiden oluşan bir ekip tarafından 200 saat mentorluk desteği sağlanacak. Start-up’lar programdan mezun olduklarında İşletme-Pazarlama-Büyüme başlıklı üç ana modül altında çok kapsamlı bir eğitimden geçmiş olacaklar.

'ÇÖZÜMÜ HIZLANDIRIYORUZ'

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, 2021 programının sosyal girişimciler ve daha düşük karbon ekonomisine geçiş için başarılı projelerin önünü açan bir inisiyatif olduğunu söyledi ve ekledi: “2021 programını tamamlayan start-up’lar yatırımcılarla bir araya geldi, farklı projelerde Türk otomotiv sektörünün önde gelen firmaları ile işbirliği fırsatı yakaladı. Sosyal girişimlerden biri yaklaşık 1.4 milyon dolar tutarında yatırım aldı. Start-up’ların hayata geçirdiği projelerle 10 milyon ton atık geri dönüştürüldü, karbon emisyonunda 8.5 ton düşüş sağlandı ve yaklaşık 1 milyon ağaç kurtarıldı.”

İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çözümler geliştiren start-up’lara verdikleri desteğin kapsamını her yıl genişleterek sürdürdüklerini belirten Kervancı, “Bu yıl desteklediğimiz start-up sayısını yaklaşık dört katına, 20’ye çıkarıyoruz. Söz konusu start-up’ları güçlendirmek için WWF-Türkiye ve Hackquarters iş birliğiyle çok güçlü bir eğitim programının hazırlanmasına katkı sağladık. Programdan mezun olacak start-up’ların iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik inovatif projeleri sorunun çözümünü hızlandıracak. HSBC Türkiye olarak daha yaşanılabilir bir dünya hedefi için sorumluluk almaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

SON BAŞVURU 7 MART'TA

Start-up’lar, Sürdürülebilir Büyüme Programı’na 7 Mart 2022 tarihine kadar İklim Eylemi ile ilişkili aşağıdaki kategorilerden/alanlardan birini seçerek https://sustainablegrowthprogram.com/ adresinden başvuru yapabiliyor:

Sıfır Açlık – Sürdürülebilir Gıda Sistemleri

Ulaşılabilir ve Temiz Enerji

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Kalıplarının Garantilenmesi

Okyanus, Deniz ve Su Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı

Karasal Ekosistemlerin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımının Özendirilmesi, Ormanların Sürdürülebilir Şekilde İşletilmesi, Çölleşme ile Mücadele, Toprak ve Biyoçeşitlilik Kaybının Durdurulması ve Telafisi

İklime Bağlı Felaketlere Karşı Direnç ve Uyum Kapasitesinin Güçlendirilmesi