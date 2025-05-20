Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.531,09 %-1,42
        DOLAR 38,8370 %0,14
        EURO 43,7791 %0,31
        GRAM ALTIN 4.099,59 %1,73
        FAİZ 44,46 %-1,44
        GÜMÜŞ GRAM 41,03 %1,60
        BITCOIN 104.662,00 %-0,78
        GBP/TRY 51,9094 %0,16
        EUR/USD 1,1262 %0,20
        BRENT 65,14 %-0,61
        ÇEYREK ALTIN 6.702,83 %1,73
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam HSBC Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Burçin Ozan oldu - İş-Yaşam Haberleri

        HSBC Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Burçin Ozan oldu

        Burçin Ozan, 20 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla HSBC Bank A.Ş.'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        HSBC Türkiye'ye yeni Genel Müdür
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankacılık sektöründe 23 yılı aşan tecrübeye sahip Burçin Ozan, 20 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla HSBC Bank A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

        Atama sonrasında açıklama yapan HSBC Bank A.Ş. yeni Genel Müdürü Burçin Ozan, "HSBC Grubu’nun 160 yıllık bilgi birikimi, deneyimi ve uluslararası bağlantılarının verdiği gücü arkamıza alarak, Türkiye’de 35 yıldır başarıyla devam eden faaliyetlerimizi, alanlarında çok yetkin ekibimizle birlikte, daha da ileriye taşıma hedefiyle bu görevi üstlenmekten büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

        İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Burçin Ozan, çalışma hayatına Andersen Danışmanlık firmasında başladı. Burada finans kurumları için danışmanlık, denetim süreçleri, çeşitli birleşme ve satın alma projelerinde görev alan Ozan, 2002 yılında HSBC Türkiye’ye katıldı. Burçin Ozan, HSBC Bank A.Ş. finans ekibinde farklı ünvanlarda görev yaptığı süre boyunca bankanın sürdürülebilir büyümesine yönelik stratejik projelerde önemli roller üstlendi. 2015 yılında HSBC Bank A.Ş. Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Burçin Ozan, 2021 yılından bu yana Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktaydı.

        2016-2019 yılları arasında HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlenen Ozan, halen HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Habertürk Anasayfa