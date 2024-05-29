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        Haberler Gündem Güncel Hrant Dink'in katili Ogün Samast tekrar hakim karşısında - Son dakika haberler

        Hrant Dink'in katili Ogün Samast tekrar hakim karşısında

        Hrant Dink'in katili Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında açılan yeni davada tekrar hakim karşısına çıktı. Samast, İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi. Samast, 12 Haziran'a ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:06
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        Hrant Dink'in katili tekrar hakim karşısında
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        Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS üzerinden katıldı.

        DHA'nın haberine göre Samast, 12 Haziran'a ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

        Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

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        Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.

        10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

        Ogün Samast, İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi. Siyah takım elbise giyinerek, adliyeye erken gelen Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti. Samast, 12 Haziran'a ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

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