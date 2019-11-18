Teknoloji dünyasında son yılların en büyük satın alma girişimlerinden birinde ‘red’ cevabı geldi. ABD Kaliforniya merkezli bilgi işlem, baskı sistemleri ve sayısal görüntüleme donanımları üreticisi Hewlett-Packard ( HP),Xerox Holdings'in satın alma teklifini geri çevirdi.

HP'den yapılan açıklamaya göre, Xerox'un satın alma teklifini görüşen şirketin yönetim kurulu, bu öneriyi oybirliğiyle geri çevirdi.

HP'nin açıklamasında, Xerox'un son dönemdeki gelir kayıplarının, HP'nin Xerox'u satın alması bağlamında, şirketin geleceği ilgili belirgin soruları da beraberinde getirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Kurulun bu karara varmasında, birleşik şirketin öngörülen oldukça yüksek borçlarının hissedarlar açısından yaratacağı potansiyel etkileri de dahil olmak üzere, teklifin belirsizlikler içermesi etkili oldu" denildi.

Xerox’un 33 milyar dolarlık bir seviyeyi bulan teklifiyle ilgili olarak HP yönetiminin yaptığı değerlendirmede, “Bu teklif, hissedarlarımızın çıkarına olmaz” ifadelerine yer verildi.

3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ŞİRKETE TALEP OLMUŞTU

HP'nin açıklamasında, buna karşılık şirketin, Xerox için bir teklifte bulunma konusunun araştırmaya açık olduğu belirtildi. Bu ayın başında Xerox'un HP'yi satın almak için 27 milyar dolarlık piyasa değerinin de üzerinde teklif vermeyi değerlendirdiği belirtilmişti.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Xerox yönetim kurulu, toplam değeri 33.5 milyar doları bulması belenen bir teklifi değerlendiriyordu. Xerox, olası bir birleşmenin 2 yıl içinde 2 milyar dolarlık bir tasarruf sağlayacağını öngörmüştü.

Hatta bu süreçte Xerox, büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt de almıştı.

Cuma günkü kapanış fiyatlarına göre HP’nin piyasa değeri 30 milyar dolar seviyesindeyken, HP’yi satın alma girişiminde bulunan Xerox’un değeri ise 8.5 milyar dolar büyüklüğünde.