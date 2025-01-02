NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde Dallas Mavericks'i 110-99'luk skorla mağlup etti.

Houston Rockets'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün, süre aldığı 37 dakikada 23 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 6 top çalmalık performans sergiledi.

Takımının en skorer ismi olan Alperen, top çalma istatistiğinde kariyer rekoru kırdı.

Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, Dillon Brooks 19 sayı, Cam Whitmore 18 sayı, Jabari Smith Jr. 12 sayı ile oynadı.

Doncic'ten yoksun Mavericks'te ise Quentin Grimes 17 sayı, Kyrie Irving ve Klay Thompson 16 sayı, Jaden Hardy 11 sayı ile çift haneye çıkan oyuncular oldular.

Bu sonuçla birlikte Rockets 33. maçında 22. galibiyetini elde ederken, Mavericks ise 34. maçında 14. kez mağlup oldu.