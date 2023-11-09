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        Haberler Spor Basketbol NBA Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı yıktı, Alperen Şengün 19 sayıyla parladı! - Basketbol Haberleri

        Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı yıktı, Alperen Şengün 19 sayıyla parladı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 19 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 128-94 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:08
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        Alperen Şengün, Lakers'ı yıktı!
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        NBA'de normal sezona 14 maçla devam edildi. Rockets, Lakers'ı 34 sayı farkla yendi.

        Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ile oynadı.

        Rockets'ta Jalen Green, 28 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi.

        JOKIC'TEN 35 SAYI

        Denver Nuggets, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 108-105 yendi. Nikola Jokic, Golden State Warriors karşısında kaydettiği 35 sayı ve 13 ribaunt ile takımını sırtladı.

        Böylece, son şampiyon Nuggets, bu sezon 8. maçında 7. galibiyetini aldı.

        Golden State Warriors'ta, Stephen Curry'nin 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        EMBIID'DEN 'DOUBLE-DOUBLE'

        Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 106-103 mağlup ederek 7. maçında 6. galibiyetini aldı.

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        76ers'ta Joel Embiid, 27 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparken Celtics'te Kristaps Porzingis'in 29 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

        76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise maçta 3 dakika süre alırken skora katkı veremedi.

        RANDLE'DAN 23 SAYI, 16 RİBAUNT

        New York Knicks, konuk ettiği San Antonio Spurs'ı 126-105 yendi. Üst üste ikinci maçını kazanan Knicks'te Jalen Brunson 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken RJ Barrett ise 24 sayı kaydetti.

        Knicks'te Julius Randle ise 23 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı verdi.

        Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman ise 2 sayı, 3 ribaunt, 2 asist kaydetti.

        Sonuçlar:

        Charlotte Hornets-Washington Wizards: 116-132

        Indiana Pacers-Utah Jazz: 134-118

        Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 106-103

        Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 100-93

        New York Knicks-San Antonio Spurs: 126-105

        Chicago Bulls-Phoenix Suns: 115-116 (uzatmada)

        Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 128-94

        Memphis Grizzlies-Miami Heat: 102-108

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        Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 120-118

        Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 122-101

        Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 128-120

        Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 116-127

        Denver Nuggets-Golden State Warriors: 108-105

        Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 121-118 (uzatmada)

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