Hotspot kablosuz yerel ağdan internete erişim olanağı sağlayan bölgedir. WiFi teknolojisini kullanır. Kafelere, alışveriş merkezlerine, tren istasyonlarına, restoranlara, süpermarketlere, kampüslere, hastanelere ve bunun gibi birçok kamusal alana uygulanabilir.

Kamusal alanda kablosuz yerel ağ fikrini hotspot terimini kullanmadan 1993’te NetWorld+Intercop konferansında Brett Stewart dile getirilmiştir. Hotspot terimi ilk defa Stewart’tan 5 yıl sonra Nokia firması tarafından kullanıldı. 2000’lerin başında ücretli ve ücretsiz hotspot noktaları birçok ülkede birçok şirketin desteğiyle yaygınlaşmaya başladı.

Laptop, PDA ya da WiFi telefon gibi WiFi uyumlu herhangi bir cihazla evimizin dışuında zaman geçirdiğimiz alanlarda kolaylıkla geniş bant internet erişimine olanak veren hotspot bölgeleri kamuya açık ücretsiz ya da ticari olabilirler. Tamamen korumasız kamuya açık alanlarda güvenlik sonunları olabildiğinden daha çok internet erişimi sınırlandırılmış ya da ücretli, kullanıcı takipli olarak kullanılır.

Ticari olanlarında kullanıcı ilk bağlantı isteği gönderdikten sonra giriş ve yetkilandirme sayfasına yönlendirilir. Burada kredi kartı ya da telefon aracılığıyla ödeme yapılıp erişim hakkı verilebilir yada ön ödeme ile alınmış kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla erişim hakkı verilebilir. Bu şekilde kullanıcılar tanımlanıp takip edilebilir.

ARTIK ÜCRETLİ

Mobil internet paketini “hotspot” yoluyla başka cihazlarla paylaşanlara kötü haber geldi. Bundan sonra mobil internetini paylaşanlar, aylık 9 TL ücret ödemek durumunda kalacak.

Turkcell’den konuyla ilgili olarak abonelerine gönderilen mesajla ortaya çıkan bu gelişmeye göre iOS veya Android telefonlardaki hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliği kullananlar artık ek ücret ödeyecek. İlgili mesaja göre uygulama 15 Ocak’ta başlayacak.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre sözkonusu mesajda, “15.01.2019’dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kuremsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır” denildi.

EK 2 GB VERİLECEK

Turkcell’in müşteri destek hattından edindiğimiz bilgilere göre bu ek paket 30 gün geçerli olacak. Bu süre sonunda paylaşım yapılırsa, aboneye tekrar 9 TL ücret yansıtılacak. 2 GB’lik paket, bu süre içinde sadece paylaşım için kullanılabilecek bir içerik olarak hediye edilecek.

Müşteriler, bu 2 GB dışında, mobil internet paketlerindeki mevcut ‘data’larını da paylaşmaya devam edebilecek. Ancak telefonlardan Hotspot (tethering) olarak yapılan paylaşımlarda bu ücret alınacağı için mevcut paket veya ek 2 GB’lik paket fark etmeksizin, mobil internet paylaşımı yapılması durumunda 9 TL’lik ücret anında yansıtılacak.

Turkcell müşteri destek hattı tarafından da doğrulanan bu ek ücret uygulaması konusunda diğer mobil operatörlerin ( Türk Telekom, Vodafone) de aynı adımı atacakları tahmin ediliyor.