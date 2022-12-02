20 kez bıçaklayıp öldürdü! Horlama cinayeti!

HORLAMA CİNAYETİ | "Horluyorsun" diye uyardı! 20 kez bıçaklayıp öldürdü! - Günün Haberleri

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde olay, saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde personellerin kaldığı lojmanda meydana geldi.

HORLADIĞI İÇİN UYARIDA BULUNMUŞ DHA'da yer alan habere göre bir otelin plajında güvenlik görevlisi Kenan Maral (29), iddiaya göre aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer E.'yi daha önce horladığı için uyardı.

VARDİYA SAATLERİ DEĞİŞTİRİLDİ Dün akşam ikili arasında 'horlama' nedeniyle yine tartışma çıktı. Tartışma sonrası ikilinin vardiya saatleri değiştirildi. Gece vardiyasında çalışan Muzaffer E., sabah saatlerinde lojmana döndüğü sırada mesai arkadaşı Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Olayın ardından Muzaffer E., polis ekiplerine teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Muzaffer E. gözaltına alınırken, savcının incelemesinin ardından Maral'ın cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ Şüpheli Muzaffer E.'nin psikolojik sorunlarının bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.