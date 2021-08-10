Honor MagicBook X 15'in çoklu-ekran özelliğiyle ise akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarla çalışmak kolaylaşıyor. Basit bir tuş dokunuşuyla Honor akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar arasında bağlantı kurarak, bilgisayarda akıllı telefon ekranını görülebiliyor ve dosyalar sürükle-bırak şeklinde aktarılabiliyor. Ayrıca Honor MagicBook X 15'in güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı bir şekilde profile giriş yapılabiliyor.
HONOR MAGICBOOK X 15 FİYATI NE KADAR?
Honor MagicBook X 15, mağazalar ve online satış kanallarında 6 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
HONOR MAGICBOOK X 15 ÖZELLİKLERİ
Honor MagicBook X 15, 10,5 saatlik batarya ömrüyle, 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkanı da sunuyor. USB-C girişi ile gelen MagicBook X 15, bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.
15,6 inç boyutunda Eye Comfort Honor FullView ekrana sahip olan MagicBook X 15, renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkan sağlıyor. Sol ve sağda 5.3mm'lik ince çerçeveyle çevrili yüzde 87'lik ekran-kasa oranıyla gelen bilgisayar, ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için düşük mavi ışık ve titreşim yapmayan ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip bulunuyor. DC ışık azaltma teknolojisi de barındıran Honor MagicBook X 15, tüm bu özellikleriyle uzun bir iş gününde bile kullanıcıların göz sağlığını koruyor.
MagicBook X 15, 1,56 kilogram ağırlığa ve 16,9 mm'lik bir tasarıma sahip. Bilgisayar, 1920x1080 çözünürlüklü LCD ekran ile geliyor. Ekran üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltırken direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunuyor. Uzay Grisi renginde satışa çıkan dizüstü bilgisayar, alüminyum kasaya sahip bulunuyor. Honor MagicBook X 15, Intel Core i5-10210U işlemciyle birden fazla görevi aynı anda başarıyla tamamlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıp, aşırı ısınma yapmadan akıcı bir soğutma performansı sergiliyor.
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