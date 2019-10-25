25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de University of Pennsylvania'dan mezun olan Hong Konglu Eric Tse çok az kişiye nasip olabilecek bir mezuniyet hediyesi aldı. Mezuniyetin Tse'nin ailesi ortağı oldukları ve icra kurulunda bulundukları Sino Biopharmaceutical Limited'ın 3.88 milyar dolarlık hissesini oğullarına devretti. Böylece Eric Tse bir gecede dolar milyarderi oldu.
Firmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada Eric Tse'nin milyarderler listelerine kendi ismiyle girmek istemediği, bunun yerine bu tarz listelerde Tse Ping ailesinin genel olarak yer lalmasını arzuladığı bildirildi. Bu açıklamadan Eric Tse'nin ilgiden rahatsız olduğu varsayılabilir ancak sosyal medya hesaplarına bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
Eric Tse'nin Instagram hesabında farklı zamanlarda Bella Hadid, Rihanna ve Yao Ming gibi isimlerle çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Tse listelerde boy göstermek istemese de aldığı 'hediyeyle' bugün itibarıyla 3.7 milyar dolarlık serveti bulunan ABD Başkanı Donald Trump'tan daha zengin hale geldi.
Eric Tse edindiği hisselerin yanında Sino Biopharmaceutical İcra Kurulu Üyesi de oldu.
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