Honduraslı hakemden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo itirafı!
Honduras'ın en iyi hakemlerinden biri olarak kabul edilen hakem Martinez'den Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo itirafı geldi.
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Messi ve Ronaldo ile olan anılarından bahseden Honduraslı hakem Said Martinez, iki süperstarın kişilik özelliklerini değerlendirdi.
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Daha önce iki futbolcunun da maçlarını yönetme şansı yakalayan Honduraslı hakemin İspanyol medyasından AS'a yaptığı açıklamaları şu şekilde:
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"İkisi tamamen farklı kişilikler ama ikisi de harika oyuncular, birinin diğerine göre öne çıktığını düşünmüyorum.
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Messi'ye hakemlik yapmak biraz daha sakin, topla oynayan ve kendini düşünen bir oyuncu. Oyununu her şeyden daha çok seviyor.
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Cristiano Ronaldo ise saygısızlık etmeden bunu söylemek istiyorum ki daha gösterişli bir futbolcu.
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Ancak onlara hakemlik yapmak şüphesiz herkesin sahip olmak isteyeceği bir ayrıcalık. İkisinin de serbest vuruştan gol attığını görmek asla unutamayacağım bir şey" dedi ve şunları ekledi:
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"MESSI TEŞEKKÜR ETTİ"
"Maç öncesinde Messi'yle el sıkıştık. Onu karşıladım, o da bana teşekkür etti. Maç sonunda herkes onun adını söylerken onun elimi sıkmaya geldiğini hatırlıyorum ve bu da hep hatırlayacağım bir şey olarak anılarımın arasındaki yerini alacak."
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"RONALDO'YU ARADIM"
"Cristiano ile ilgili anekdodum onun iki golünü iptal ettiğim için bana itiraz etmesi ve benimle yüzleşmesiydi. VAR'a bile güvenmedi. İkinci yarı başlamadan önce onu aradım ve ona bunu söyledim.
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Hatalı olduğunu kabul etti ve benimle aynı fikirdeydi. Sonra oynamaya odaklandı ve serbest vuruştan takımının golünü attı ve maçı kazandırdı. Olağanüstü bir goldü."
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