Honduraslı hakemden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo itirafı!

"MESSI TEŞEKKÜR ETTİ"

"Maç öncesinde Messi'yle el sıkıştık. Onu karşıladım, o da bana teşekkür etti. Maç sonunda herkes onun adını söylerken onun elimi sıkmaya geldiğini hatırlıyorum ve bu da hep hatırlayacağım bir şey olarak anılarımın arasındaki yerini alacak."