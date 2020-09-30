Honda Türkiye: Fabrika için görüşmeler sürüyor

Japon otomotiv üreticisi Honda, 2021'de kapatacağını açıkladığı ve akıbeti merak konusu olan Türkiye fabrikasının satışı için masaya oturdu. SBK Holding bünyesindeki Hexagon Mühendislik'in 550 milyon TL karşılığında fabrikayı satın aldığı, Hexagon'un tesiste elektrikli araç üreteceği öne sürülmüştü.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Honda Türkiye yetkilileri görüşmelerin sürdüğünü kaydederken, henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığını bildirdi.
Turizm, gayrimenkul, ilaç ve otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren SBK Holding, son olarak Kıraça Holding hissedarı Silcolux Investment’i 82 milyon dolara satın almıştı. Silcolux'ün Kıraça Holding’in yüzde 45 hissesine sahip olması, satın alma ile SBK'yı Kıraça Holding'in ana hissedarı haline getirmiş durumda. Ayrıca, Kıraça Holding'in ticari araç üreticisi Karsan'ın yüzde 63.46'sını kontrol etmesi de, SBK Holding'in Karsan'ın yeni hissedarı olmasına yol açtı.
SBK Holding, 2019 yılında Kıraça Holding'e bağlı Hexagon Mühendislik ve Tasarım’ın çoğunluk hissesini satın almıştı. Hexagon Mühendislik'in Ar-Ge merkezi, Kocaeli'deki TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunuyor.
YERLİ OTOMOBİL İÇİN GÖRÜŞÜLDÜ
Öte yandan, geçmiş dönemde, Eylül 2021'de kapanacak Honda'nın Gebze'deki fabrikasının neden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından değerlendirilmediği de merak konusu olmuştu. Öyle ki, yerli otomobil için Gemlik'te yeni fabrika kurulması yerine Honda'dan boşalacak tesisin kullanılması yönünde görüşler vardı.
Bu konuya Ağustos ayında açıklık getiren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye’deki fabrikasını global bir kararla kapatacak olan Honda ile görüştüklerini belirterek, "Honda’nın kapanacak fabrikasını değerlendirmek istedik. Bakanlık düzeyinde hem Türkiye, hem de Japonya’daki yetkililerle görüştük, ancak onların belirlediği tarihler bizim planlarımıza uymadı" açıklamasında bulunmuştu.
23 YILDIR ÜRETİM YAPIYOR
1997'den bu yana Kocaeli'de üretim yapan Honda, geçtiğimiz yıl global bir kararla fabrikayı kapatma kararı almıştı. 80 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren fabrika, yıllık 50 bin üretim kapasitesine sahip.
770 kişinin çalıştığı tesiste üretilen Civic Sedan modeli Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail'e ihraç ediliyor. Ayrıca fabrikada, Accord, Jazz, CRV ve Civic 5 Kapı modelleri için de panel, yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika’ya ihracatı gerçekleştiriliyor.
Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50-yüzde 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kurulmuştu. 1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket, Ocak 2003 tarihinden itibaren de Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyor.
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