Fabrikaya elveda rekora merhaba!

Otomotiv sektörü son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. Küresel boyuttaki çip krizi yıl başından bu yana sektörün en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan düzenleme de yine otomotiv gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Sektördeki markalar ise, bir yandan ÖTV güncellemesi sonrası artan talebe yetişmeye çalışırken, bir yandan da yeni modelleri Türkiye'de satışa sunmak için gün sayıyor.

Tüm bu konuları ve otomotiv pazarının geleceğini Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ile konuştuk.

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Kılıçer, sözlerine pazarın potansiyelini anlatarak başladı.

2017 yılına kadar Türkiye otomotiv pazarının 1 milyon adetleri gördüğünü hatırlatan Kılıçer, "Geçen yıl pazarın 700 bin adedi geçmesini kimse beklemiyordu. Avrupa'daki firmalar Türkiye pazarının 2020 yılındaki performansına inanamadılar. Bu yılın ilk yarısında da pazarda bir artış söz konusuydu. Bu trend devam etseydi bu yıl 1 milyon adetleri yeniden görebilirdik. Fakat, Temmuz ayında çip krizine bağlı olarak yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandı. Yıl sonunda pazarın geçen yıl ile benzer seviyelerde 700 bin adet civarında kapanmasını bekliyoruz" dedi.

Bülent Kılıçer, Honda'nın geçen yıl Türkiye pazarından yüzde 4'e yakın pay aldığını belirterek, "Yıl sonuna kadar 30 bin adet araç satmayı hedefliyoruz. Bu rakam bugüne kadarki rekor satışımız anlamına geliyor. Eğer pazar yıl sonunda 650 bin adedi bulursa payımız yüzde 5'i bulur" ifadesini kullandı.

Kılıçer'in açıklamaları, Honda'nın Türkiye'de üretime son verdiği yılın, aynı zamanda kendi satış rekorunu kıracağı yıl olacağını gösteriyor.

'ÖNLEMİMİZİ ALDIK ÜRETİMDE SIKINTI YAŞAMADIK'

Hatırlanacağı üzere, geçen yıl pandemi şartlarında tüm dünya pazarları küçülürken, Türkiye'de ise otomobil talebinde düşüş yaşanmamış, aksine pazarda yüzde 60'ın üstünde büyüme kaydedilmişti. Fakat, pandemi önlemleri kapsamında fabrikaların kapalı kalması bayilerde araç bulunurluğu sorununu doğurmuştu.



Bu yıl da çip krizi nedeniyle benzer bir durum yaşanıyor. Özellikle ÖTV düzenlemesi sonrası artan talebe araç yetişmiyor. Dolayısı ile, birçok markanın bayisi geçen yıl ile benzer şekilde aylar bulan müşteri bekleme listelerini oluşturmuş durumda.

Bu konu hakkında Honda'nın yaklaşımını açıklayan Kılıçer, "Biz daha önceden önlemimizi alarak stok yapmıştık. Bugüne kadar üretimde aksama yaşamadık. Fakat, talep hala arzın çok önünde. Fakat yaşanan çip krizi küresel boyutta ve mali faturası 130 milyar dolara çıkmış durumda. Honda'nın dünyadaki fabrikalarında çip tedariki ile ilgili sıkıntılar yaşansa da, Türkiye'de Civic modelinin üretiminde bir sıkıntı yaşamadık" dedi.

BU YIL 3 YENİ MODEL GELİYOR

Honda, yıl bitmeden Gebze'deki fabrikasında üretime son vererek, bugüne kadar Türkiye'de üretilen Civic modelinin yeni neslini yurtdışından ithal etmeye hazırlanıyor.

Bu noktada, yeni Civic'in ithal olacak olmasından dolayı fiyat artışına maruz kalma ihtimalini de sorduğumuz Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, net konuştu.

Kılıçer, "Yeni Civic Tayland'da üretilerek Türkiye'ye gelecek. Kasım ayında satışa sunmayı hedefliyoruz. Yurtdışından geleceği için gümrük vergisine tabi olacak. Yine de pazar koşullarına göre rekabetçi bir fiyat ile müşterilerimizin karşısına çıkacağız. Civic'in ilk deneme modelleri Türkiye'ye geldi" dedi.

Honda'nın Türkiye'ye gelecek yeni modelleri hakkında da bilgi veren Kılıçer, Eylül ayında City ve hemen arkasından da Accord modelinin satışa sunulacağını belirtti. Kılıçer, Accord'un 1.5 litre hacimli turbo benzinli motor ile Türkiye yollarına çıkacağını ve otomobilin yüzde 80'lik vergi diliminde yer alacağını bildirdi.

'ELEKTRİKLİ İÇİN DÜZENLEME GEREKLİ'

Japon üretici Honda, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük pazarlarındaki satışlarının yüzde 40'nın elektrikli otomobillerden oluşacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

Fakat, elektrik ile çalışan otomobilleri Türkiye'de satışa sunmak için henüz şartların uygun olmadığını vurgulayan Kılıçer, bu otomobillere uygulanan ÖTV oranlarına işaret etti.

Kılıçer, "Şubat ayında elektrikli otomobillerdeki vergi oranı yüzde 15'te yüzde 60'a çıkarıldı. Burada bir takım düzenlemeler görürsek elektrikli araçlarımızı Türkiye'ye getirebiliriz. Altyapının mevcut durumu da elektrikli otomobillerin Türkiye'de satılabilmesi için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

'ONLINE ARAÇ SATIŞININ ÖNÜ TIKALI'

Bülent Kılıçer, pandemi döneminde pazarlama ve satış süreçlerini yenilediklerini de anlattı.

Tüketici davranışlarının değişmesine paralel olarak süreçleri değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Kılıçer, "Satış süreçlerini değerlendirdiğimiz sistemleri yeniledik, bayilerde fiziksel ortamı değişen şartlara göre uygun hale getirdik, bayileri ziyaret edemeyen müşterilerimizle de otomobillerimizin detaylarını uzaktan bağlantı yoluyla paylaşmaya başladık" dedi.

Önümüzdeki dönemde online araç satışının gündeme gelebileceğini de kaydeden Kılıçer, Türkiye'de online otomobil satışı için düzenleme gerektiğini vurguladı.

Kılıçer, "E-ticaretteki koşulsuz iade süreci otomobil satışı için yeniden gözden geçirilmeli. Otomobilin plaka çıktıktan sonra iade edilmesi ciddi sorunlar doğuracaktır. Online araç satışının tıkanmasının en önemli sebeplerinden biri de budur. İleride yapılacak düzenlemeler online araç satışının önünü açacaktır" görüşünü paylaştı.