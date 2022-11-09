AA

Japon üretici Honda, 2022 mali yılı nisan-eylül bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerini duyurdu.

Verilere göre, Honda'nın yarı yıl net kârı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 13 düşüşle 338,5 milyar yene (2,32 milyar dolar) geriledi. Satış gelirleri yüzde 15.7 artışla 8 trilyon yene (55 milyar dolar), işletme kârı yüzde 2.5 artışla 453,4 milyar yene (3,1 milyar dolar) çıktı.

Honda, Japon yeninin döviz karşısında değer kaybını sürdürmesiyle 2022 mali yılı net kâr beklentisini ise yukarı yönlü güncelledi. Buna göre firma net karının, önceki mali yıla kıyasla yüzde 2,5 artışla 725 milyar yene (4,9 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor.

MALİYETLERDE KÂRLILIK BASKISI

Honda, ABD piyasasındaki zayıf satışlar ile yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle küresel araç satış hedefini 4,1 milyona çekti.

Firma Baş Finans Direktörü Takeuçi Kohei,ABD'de yükselen enflasyona karşı temkinli hareket ettiklerini söyledi.

Yükselen ham madde maliyetlerinin karlılık üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Takeuçi, "Malzeme maliyetlerinin düşeceğinden umutluyuz" dedi.

Gelecek yıl mart ayında sonra erecek 2022 mali yılına ilişkin daha önceki net kâr tahmini 710 milyar yen olarak duyurulmuştu.