Türkiye’nin Akıncı adlı diziden tanıdığı Selin Çuhadaroğlu şu sıralar, Ağustos ayında vizyona girecek olan Sony Pictures yapımı 'Gran Turismo' adlı filminin heyecanını yaşıyor. Bu Hollywood filminde dünyaca ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom'la rol alan Çuhadaroğlu oyunculuğa nasıl başladığını ve ileriye dönük hayallerini anlattı.

HOBİDEN TUTKUYA

Oyunculuğa olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını söyleyen Selin Çuhadaroğlu “Daha oyunculuğun ne olduğunu bilmezken ablamla karakterler yaratıp onları canlandırırdık. Zamanımın çoğu da babamla film seyrederek geçti. O zaman tanıştım bu meslekle fakat hiç benim yapabileceğim bir meslek olarak görmedim. Sektörden uzak büyüdüğüm için benim gözümde mümkün olabilecek bir yol değildi” dedi.

Okul tiyatroları, oyunculuk kampları derken üniversite tercihleri sırasında artık oyunculuğun kendisi için hobi olmaktan çıktığını ve bir tutku haline geldiğini belirten Çuhadaroğlu “Eğer denemezsem ileride pişman olacağımı ve ‘neden hiç şans vermedim’ diyeceğimi biliyordum. Los Angeles’ta okul kazanınca, bütün tereddütleri, özgüvensizliğimi, soru işaretlerini İstanbul’da bırakıp eğitim almaya Los Angeles’a yerleştim. İlk Stella Adler Academy of Acting’de oyunculuk okudum, sonra Pepperdine Üniversitesi’nde oyunculuk ve film bölümünü bitirdim. Şu an hala oyunculuk dersi alıyorum çünkü o kasımı sürekli çalıştırmam ve geliştirmem gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BENİM İÇİN YERİ AYRI”

Üniversite sırasında pandemiden dolayı İstanbul’a döndüğünü söyleyen Selin Çuhadaroğlu “Benim için inanılmaz bir deneyimdi” dediği Akıncı dizisinin hikayesini şu sözlerle anlattı: “Tam Amerika’ya geri dönmeme iki gün kala seçmelerine katıldığım Akıncı dizisinde rol aldım. Ana karakteri oynayan, Şükrü Özyıldız’ın kardeşi Beyza’yı oynadım. Çok şanslıydım ki herkes beni kanatlarının altına aldı ve ilk dizi deneyimimde beni çok güvende hissettirdiler. Geriye dönüp o günleri düşünmek beni hep gülümsetir. Benim için o ekip ve dizinin yeri hep ayrı.”

“BAMBAŞKA BİR DÜNYA”

ABD’deki okuluna geri dönmesinin ardından AFI Film festivalinde yer alan kısa film ile bağımsız filmlerde rol aldığını anlatan genç oyuncu, bir bilgisayar oyununda seslendirme yapmanın kendisine oldukça ilginç bir deneyim yaşattığını ifade etti “Tiyatro, televizyon derken kendimi video oyununda buldum. Valorant adlı bilgisayar oyununda Fade adlı bir Türk karakteri seslendirdim. Amerikan bir oyunun Türk bir karakter yaratması beni oldukça heyecanlandırdı. Bu bana bambaşka bir dünya kapısını açtı. Oyunu görünce çok etkilendim. Adeta farklı bir evren yaratılmış gibi. Grafikler çok kaliteli ve sürükleyici hikayeler vardı. Tüm dünyadaki insanların da oyunda Türk bir ajanı görmeleri beni ülkem açısından gururlandırdı. Kayıt aralarında onlar bana video oyununu anlatırken bende Türkiye’yi özellikle yemekleri anlatıyordum.”

“GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMADIM”

Selin Çuhadaroğlu’na Hollywood’a adım attıran ise, Budapeşte’deki çekimler başlayana kadar gerçek olduğuna inanamadığı, Ağustos ayında vizyona girecek olan Gran Turismo adlı Sony Pictures yapımı sinema filmi. Çuhadaroğlu bu filmle ilgili deneyimlerini şu sözlerle anlattı “Haberi aldığımda çok mutlu oldum, gerçek olduğuna inanamadım. Bazen hiç tahmin etmediğin bir şey olunca donup kalıyorsun sonra farkına varıyorsun. Budapeşte’ye çekime gittiğimde asıl bulunduğum durumun farkına vardım. Sahnem Orlando Bloom ile beraberdi. Heyecanlıydım ve ne kadar şanslı bir durumda olduğumu düşündüm. Yıllarca hayalini kurduğum, çabaladığım hayallerim gerçekleşiyordu. Herkes çok cana yakın ve ilgiliydi, her şey çok planlı ilerledi ve her detay düşünülmüştü. Setteki herkesle ilk günden çok iyi anlaştım ve çekimin sonunda seti artık ailem olarak gördüm. Hayatımda böyle bir his yaşamadım. Çekim için sabah beşte bile heyecanla kalkıyordum.”

“DENEMEDİM DEMEYİN”

“Dileğim uluslararası bir oyuncu olmak” diyen Selin Çuhadaroğlu gerçekleştirmek istediği hayallerini anlattı: “Hem Türkiye’de hem de yurt dışında çalışmaya devam etmek istiyorum bunun için de elimden geleni yapacağım. Oyunculuğun bana en çok kattığı şeylerden biri sabır. Ne zaman hangi fırsatın çıkacağı hiç belli olmuyor. Gerektiğinde insanları güldürmek, gerektiğinde de düşündürmek istiyorum. Oscar filmlerinde yer almak, Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışmak gibi bir sürü hayalim var.”

Selin Çuhadaroğlu genç oyuncu adaylarına ilham kaynağı olmak istediğini belirterek şöyle seslendi: Hiç bu noktaya geleceğimi ve bunun mümkün olabileceğini düşünmemiştim. Gerçekten hiçbir şey imkansız değil. Hayallerimizin peşinden koşmak için tek bir hayatımız var. Denemedim demeyin…

