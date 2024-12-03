Hollandalı teknik direktörlerin Türkiye'de yüzü gülmüyor

Futbolcuların Ajax, PSV ve Feyenoord'un altyapısından yetişip A takıma yükseldiği ve yüksek bonservis bedelleri karşılığında Avrupa'nın önemli takımlarına transfer olduğu Hollanda'da teknik direktörler de bu sistemin başarılarından faydalanarak Avrupa'nın diğer ülkelerinde başarı kovalasa da özellikle Türkiye'deki deneyimleri istedikleri gibi sonuçlanmıyor.