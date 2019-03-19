Saldırganın yakınları, Hollanda'daki silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına yardım etmek isteyenlere ateş açtığını öne sürdü.

Hollandalı savcılar Gökmen Tanış ile tramvayda öldürdüğü kişiler arasında şu ana kadar bir bağlantı tespit edilemediğini açıkladı.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, psikolojik sıkıntıları bulunan Tanış, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla iki hafta önce hakim karşısına çıktı. Tanış'ın yakınları, silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti.

Hollanda emniyet kaynakları yerel basına yaptıkları açıklamada ise terör saldırısı dışındaki ihtimaller üzerinde durduklarını, olayın "ailevi sebeplerden" kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.Öte yandan, Hollanda polisi yaralı sayısını güncelleyerek 9'dan 5'e indirdi. Utrecht Belediyesi, kent sakinlerine yönelik evlerinde kalmaları yönündeki uyarıyı kaldırdı.

Tanış'ın Hollanda'da yaşayan amcası Mahmut Tanış, yeğeninin yaptığı silahlı saldırıyla ilgili "Yeğenimin durumuna bakarak yaptığı saldırının bir terör saldırısı olma ihtimali düşük" diye konuştu.

Amca Tanış, yeğeni ile uzun yıllar görüşmediğini belirterek, saldırının gönül işinden dolayı kaynaklanabileceğini fade etti.

Kayseri'de yaşayan Baba Mehmet Tanış da 10 yıl önce ayrıldığı ilk eşinden olan oğlu Tanış ile o zamandan beri görüşmediğini söyledi.

İlk eşinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Tanış, "10 yıldır oğlumun kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Tanıdığım kadarı ile işten eve ve evden işe gidip gelen birisi ve böyle bir saldırı gerçekleştirecek birisi değil" ifadesini kullandı.

Tanış, oğlunun 2007 yılında amcasının kızı ile bir evlilik yaptığı ve daha sonra ayrıldığını dile getirdi.

ESKİ SEVGİLİSİ: POLİSİ ÇOK KEZ UYARDIM

Zanlı Tanış'ın eski sevgilisi Angelique de Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'a (AD) verdiği röportajda, "Saldırının onun dini ile ilgisi yok. O bir terörist değil, psikopat. Polisi bunun için çoğu kez uyardım. Keşke beni dinleselerdi" diye konuştu.

Angelique, "Ben Tanış hakkında daha önce bana tecavüz etmesinden dolayı suç duyurusunda bulundum. Tanış deli birisi, tam bir suç makinesi, polisi uyarmama rağmen Tanış'ın elini kolunu sallayarak dolaşmasının neticesi bu acı tablo. Saldırının kurbanlarından birinin fotoğrafını gördüğümde çok ağladım. Tanış'ın 3 kişiyi öldürmesi ve 5 kişiyi yaralamasının ardındaki sebep araştırılmalı. Ben bizzat Tanış hakkında suç duyurusunda bulundum, bana tecavüz etti. Tanış bir psikopat, uyuşturucu madde kullanıcısı. Ama asla bir terörist değil ancak her türlü suçu mevcut. Silahlı saldırısının ardında Tanış'ın şüpheli zanlı oluğunu duyar duymaz polisi giderek koruma talebinde bulundum. Beni öldüreceğinden ve aradığından dolayı korku anlar yaşadım. Polis ise yardımcı olacağı yerde beni sorguya çekip Tanış’ı ne kadar tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben bir kurbanım, polisin bu duruşu beni üzdü ve bu utanç verici" dedi.



"TANIŞ'IN GÖZALTINA ALINDIĞI ESNADA POLİS BİNASINDAYDIM"

Tanış’ın gözaltına alınıp polis binasına getirildiği esnada orada olduğunu söyleyen Angelique, "Sorgulanmam esnasında Tanış’ın gözaltına alınıp polis binasını getirildiğini tanık oldum. Çünkü ben de o zaman polis binasındaydım. Aksam üstü eve gitmeme izin verildi. Tanış ile 8 yıllık ilişkimiz oldu. Tanış bir evlilik geçirdi. 11 Temmuz 2017’de Tanış tarafından tecavüze uğramam nedeniyle polise suç duyurusunda bulundum ve aynı zamanda tartaklandığımı belirttim. Beni evimi ateşi vermekle tehdit etti. Kısa bir zaman önce bana tecavüz ettiği için mahkemeye yargı önüne çıkı. Mahkemenin kararı henüz açıklanmadı. Polis sözümü dinlemiş olsaydı 3 kişi Tanış’ın silahlı saldırısında hayatını kaybetmezdi. Bir suç makinesini başıboş bırakıp sonra silahlı saldırısı sonrasında terör saldırısı olabilir diye açıklamada bulunmak da saçma sapan" şeklinde konuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaptığı basın toplantısında, saldırının sebebinin halen belirsiz olduğunu belirterek, birçok soruların ve iddiaların olduğunu söyledi.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı saldırıda, zanlının çaldığı kırmızı Renault Clio araçla olay yerinden kaçtığı ve arabanın bulunduğu sokakta yapılan operasyon sonucu yakalandığı bildirildi. Araştırmanın halen devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırının sebebinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Tanış'ın adam öldürmekten gözaltında tutulduğu ve savcılığa ne zaman sevk edileceğinin belli olmadığı bildirildi.

Yakalanan zanlının dışında olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kişinin daha gözaltına alındığı ifade edilen haberde, bunlardan birinin zanlının kardeşi olduğu aktarıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ailesinden, akrabalarından kopuk, iletişimi sorunlu bir kişilik olarak bilinen Tanış'ın Hollanda'da yaşayan kardeşlerinden biri de belli olmayan sebeplerden dolayı Çeçenistan'a giderek orada tek gözünü kaybetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ise mağdurlara ve geride kalanlara saygıdan dolayı hayatını kaybedenlerin isimlerinin açıklanmayacağı kaydedildi.

Utrecht ve çevresinde gün boyu güvenlik tehdidi seviyesini en üst kademeye çıkaran Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV),tehdit seviyesini tekrar 4'e düşürdü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün (18 Mart 2019) meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve hükümeti ile dayanışmamız tamdır" ifadelerine yer verildi.