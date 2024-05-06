Hollanda'dan Yusuf Yazıcı için flaş transfer iddiası!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu için daha önce ortaya Milan ve Napoli iddiaları atılmıştı. Özellikle bu sezon gösterdiği performansın ardından önemli takımların dikkatini çeken Yusuf Yazıcı sağ kanat arayan Ajax için yeni adaylardan biri oldu.