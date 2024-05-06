Hollanda'dan Yusuf Yazıcı için flaş transfer iddiası!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Hollandalılar tarafından yeni Ajax oyuncusu olmaya aday gösterildi
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu için daha önce ortaya Milan ve Napoli iddiaları atılmıştı. Özellikle bu sezon gösterdiği performansın ardından önemli takımların dikkatini çeken Yusuf Yazıcı sağ kanat arayan Ajax için yeni adaylardan biri oldu.
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Hollanda basınndan Voetbalzone, Ajax'ın yeni sağ kanatı için 10 yeni aday belirlerken Yusuf Yazıcı da adaylardan biri oldu.
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Oyuncunun bonservis bedeli olmaması transferi cazip kılarken yıldız oyuncunun teknik ve dar alanlarda etkili olması sebebiyle Hollanda devinin adaylarından biri olarak kabul edildi.
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Bu sezon Lille formasıyla 41 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol attı 3 asist yaptı.