06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentindeki Ikazia Hastanesinde karantina altındaki 86 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü belirtildi.
Açıklamada, ülkede ilk defa Kovid-19'dan bir kişinin yaşamını yitirdiği, hastalığın kişiye nasıl ve nerede bulaştığının ise henüz belli olmadığı ifade edildi.
Hayatını kaybeden kişiyle iletişimde bulunanların evde kalması çağrısından bulunulan açıklamada, gerektiği takdirde onlara da test yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
Hollanda’da bu zamana kadar 82 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.
VİRÜSÜN BULAŞTIĞI KİŞİ SAYISI 97 BİNİ GEÇTİ
Koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 97 bini geçti. Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:
"Güney Kore 6 bin 284, İtalya 3 bin 858, İran 3 bin 513, Japonya 1054, Fransa 423, Almanya 400, İspanya 261, ABD 160, Singapur 117, İngiltere 115, İsviçre 111, İsveç 88, Hollanda 82, Avustralya 61, Norveç 59, Kuveyt 58, Bahreyn 52, , Malezya 50, Belçika 50, Tayland 47, Kanada 45, Avusturya 41, Irak 35, Hindistan 31, Birleşik Arap Emirlikleri 28, İzlanda 26, San Marino 21, Cezayir 17, Vietnam 16, Danimarka 15, İsrail 15, Lübnan 15, Umman 15, Ekvador 13, İrlanda 13, Hırvatistan 10, Yunanistan 10, Katar 8, Çekya 8, Finlandiya 7, Meksika 6, Belarus 6, Portekiz 6, Romanya 6, Pakistan 5, Senegal 4, Rusya 3, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Gürcistan 3, Brezilya 3, Yeni Zelanda 3, Şili 3, Endonezya 2, Mısır 2, Estonya 2, Suudi Arabistan 2, Macaristan 2, Afganistan 1, Fas 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Letonya 1, Lüksemburg 1, Lihtenştayn 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Arjantin 1, Ukrayna 1, Polonya 1, Slovenya 1."
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