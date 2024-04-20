O KADIN KONUŞTU! İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!" - Adana haberleri

O KADIN KONUŞTU! İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!" - Adana haberleri

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Adana'da olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi’ndeki Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi’nin 3’üncü katında meydana geldi.

BIÇAĞI ÇEKTİ 2 KADINI YARALADI DHA'da yer alan habere göre binaya giren şüpheli Betül Altınyüzük (24), içeri alınmayınca dernekteki Sevda S. ve Hatice K. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Altınyüzük, Sevda S.’yi kasığından, Hatice K.’yi ise kalçasından bıçakladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Altınyüzük, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekiplerince yakalandı. Yaralılar ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. REKLAM

6 SUÇ KAYDI ÇIKTI Daha önce de aynı binaya gelip, dernekteki kişilerle tartışma yaşadığı öne sürülen Betül Altınyüzük’ün, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 6 kaydının olduğu ortaya çıktı.

"BU KADIN DEĞİL, KAPIYI AÇMAYIN' DEDİLER" Altınyüzük, polis merkezindeki ifadesinde, “Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce, ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum” dedi.

"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIM" Sorgusu tamamlanan Betül Altınyüzük, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada, gazetecilere, “Bana baş kaldıranın, başını keserim. Peşlerini bırakmayacağım” dedi. Adliyeye sevk edilen Altınyüzük, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralılar Sevda S. ile Hatice K. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.