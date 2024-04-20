Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekipleri, çalındığı sanılan ziynet eşyası dolu çantayı bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ziynet eşyaları eksiksiz bulunurken; zanlıyı görenler inanamadı...
Sakarya'da, akılalmaz bir olay yaşandı. Geyve ilçesindeki Düzakçaşehir Mahallesi'nde ikamet eden A.U. ve eşi S.U. çalışmak üzere gittikleri tarlada, içinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı bir ağacın dibine bıraktı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
AA'da yer alan habere göre çantayı yerinde bulamayan çift, jandarmaya ihbarda bulundu. Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi.
ZANLIYI GÖRENLER ŞOKE OLDU
Kayıtlarda, sahipsiz bir köpeğin tarlaya girerek içinde ziynet eşyalarının olduğu çantayı alarak uzaklaştığı görüldü.
ALTINLAR EKSİKSİZ BULUNDU
Bölgede yapılan araştırmalar sonucu çantanın, içindeki ziynet eşyalarıyla eksiksiz halde bulunduğu belirtildi.