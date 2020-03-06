Çin ve bölgeleri ile Tayvan'ın yanı sıra 84 ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı.