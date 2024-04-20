Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

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EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?

Sigorta başlangıcım 01.06.1999. Hep SSK’lı çalıştım. Bugün itibarıyla 7 bin günü aşan primim var. Haziran ayında emekliliğe hak kazanacağım. Emeklilik dilekçemi haziran ayında mı yoksa temmuz veya ağustos aylarında mı vermem daha avantajlı olur? (Cengiz G.)

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

SSK ve BAĞ-KUR’lular emeklilik dilekçesini yıl içerisinde hangi ayda verirlerse versinler o yıl içinde emekli aylıklarına yapılan tüm artışlardan yararlanırlar. Ocak-haziran döneminde dilekçe verenlerin aylıkları ocak ayındaki zam yansıtılmış olarak bağlanır, temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı kapsamındaki artıştan veya olası ilave zamdan da yararlanırlar.

REKLAM Emeklilik dilekçesini temmuz – aralık döneminde veren SSK ve BAĞ-KUR’luların aylıkları, ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlar yansıtılmış olarak bağlanır. SSK ve BAĞ-KUR’lular için emeklilik dilekçesinin kasım – aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı verilmesi gerektiği ise ancak yılın sonuna doğru belli olur. 2024 yılı enflasyonunun ocak ve temmuz aylarında yapılan toplam zammın altında kalacağının belli olması halinde dilekçeyi kasım – aralık ayında vermek daha avantajlıdır. Yıllık enflasyonun ocak ve temmuz aylarında yapılan toplam artıştan daha fazla olacağının anlaşılması durumunda ise dilekçeyi ocak ayında vermek gerekir.

Yıl içinde emeklilik dilekçesi veren memurlar da ocak ve temmuz aylarında yapılan artışlardan yararlanırlar. Ancak, memurların emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki katsayı üzerinden hesaplanır. Memurların, emekli ikramiyesinde kayıp yaşamamak için dilekçelerini mayıs - haziran yerine temmuz ayında vermesi daha avantajlıdır. İşçilerin kıdem tazminatı, son brüt ücretleri üzerinden ödenir. Ancak, kıdem tazminatı tutarı her 6 ayda bir belirlenen kıdem tazminatı tavanını aşamaz. 2024’ün ocak – haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL’dir. Brüt ücreti tavan tutarı aşan SSK’lıların kıdem tazminatında kayıp yaşamamak için emeklilik dilekçesini temmuz ayında vermesi gerekir.

REKLAM ÜÇ KATLI EVDE HİSSEDAR OLAN EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? Dört hissedarı olan üç daireli aile binamız bulunmaktadır. Bina oturumu 80 metrekaredir. Annem 4 hissedardan biridir. Babamın vefatıyla dul aylığı almaktadır. Kişi başı bir ev düşmüyor. Kendisi yanımda ikamet etmektedir. Üç katlı evin hepsinde hissedar göründüğü için emlak vergisi muafiyeti uygulanamayacağı söylendi. Hissedarların hiçbirine tek daire düşmüyor. Annem emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir mi? (Yasin P.)

Kanuna göre, gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanların emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için üzerlerine kayıtlı tek bir konut bulunması, konutun brüt 200 metrekareden büyük olmaması gerekir. Tek konutun da mesken olarak kullanılıyor olması, yazlık olmaması şartı aranır. Annenizin hissesine 3 katlı binadan her ne kadar 1 daireden az pay düşse de üç ayrı dairede hissedar olduğu için emlak vergisi muafiyetinden yararlanamaz. REKLAM EMEKLİ OLAN İŞÇİYE İŞSİZLİK FONU’NDAN ÖDEME YAPILIR MI?

Otuz iki yıldır sigortalı çalışıyorum. İşsizlik Fonu çıktığından beri aralıksız prim ödedim. Bu ayın sonunda emeklilik dilekçemi vereceğim. Bugüne kadar çok şükür işsiz kalmadım. İşsizlik Fonu’na yapılan kesintilerden, Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesabında olduğu gibi bir hak ediş var mıdır? Fondan hiç işsizlik ödeneği almamış kişiler için fondan ödeme almak mümkün müdür? (Mahmut C.) İşsizlik Sigortası Fonu’na 2002 yılı mart ayından beri prim kesintisi yapılıyor. Fona ilk yıllarda işçilerin brüt ücretleri üzerinden yüzde 2 işçi, yüzde 3 işveren primi kesildi. 2004 yılında yapılan değişiklikle işçi primi yüzde 1’e, işveren primi de yüzde 2’ye indirildi. 2004 yılından bu yana oranlar değişmedi.

Fondan işsizlik ödeneği veya kısa çalışma ödeneği verilirken işçinin son 3 yıldaki prim gününe ve son 120 gün sigortalı çalışıp çalışmadığına bakılıyor. Geçmişte ne kadar prim günü bulunursa bulunsun son 3 yıldaki prim günü 600’ün altında olan veya 600 gün primi olsa bile son 120 gün sigortalı çalışmayanlar işsizlik ödeneği veya kısa çalışma ödeneği alamıyorlar. REKLAM Fonun kurulduğu tarihten bu yana sizin gibi 22 yıl eksiksiz prim ödeyip de hiç işsizlik veya kısa çalışma ödeneği almamış kişilerin sayısı hayli fazla. Ancak, emeklilik sırasında İşsizlik Fonu’ndan işçiye herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

Sizin gibi fona yıllarca prim yatırıp da hiç ödenek almamış kişilerin emekliliği sırasında en azından örneğin son beş yıl yatırılan işçi priminin iadesi düşünülebilir. Bunun tartışılması gerekir. ÖNCE SSK’LI, SONRA MEMUR OLANLAR EYT’DEN NASIL YARARLANIR? 10.12.1998 tarihli sigorta girişim var. 09.11.2009’da kamuya girdim 15.08.2011’de memur kadrosuna geçtim. E-Devlet’ten baktığımda 4/a 5975 prim ve 25 yıl sigortalılık süresi dolmuş görünüyor. 4/c’ye baktığımda ise 7608 pirim ödeme gün sayısı görünüyor. Bu durumda ne yapmalıyım? EYT’den emekli olabilir miyim? (Arif S.)

EYT’den emekli olabilirsiniz. 8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK veya BAĞ-KUR kapsamında sigortalı çalışmış olup sonradan memuriyete başlayanlar emeklilikte 8 Eylül 1999 öncesinde Emekli Sandığı iştirakçileri ile aynı koşullara tabi olurlar. Sigortalı çalışmaya bu tarihten önce başlamış Emekli Sandığı iştirakçisi kadınlar 20 yıl (7200 gün), kadınlar ise 25 yıl (9000 gün) hizmetleri bulunması halinde yaşa bakılmaksızın emekli olurlar. Buna göre, SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki toplam prim gününüzü 9000 güne tamamladığınız tarihte emekli olmaya hak kazanırsınız.