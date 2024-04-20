Beşiktaş - Ankaragücü maçının yazar yorumları
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Yazarlar Beşiktaş - Ankaragücü maçını yorumladı
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Bilal Meşe: "Evet, dileriz yönetim bu negatif sezondan dersler çıkarır, sağda solda yabancı hoca arayışını rafa kaldırır! Niye mi, elinizin altında Kartal’ın öz evlatlarından Serdar Topraktepe var. Ona sahip çıkın, yabancılara da paraları çarçur etmeyin! Alın size yerli hoca, alın size üç puan daha ne olsun? NOKTA!!!"
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Oktay Derelioğlu: "Beşiktaş, forması çok ağır bir forma... Bu ligde ne kadar kötü durumda olursanız olun o forma size maç kazandırır. Enerjisi tutmayan bir hocayla çalışıyordu Beşiktaş. Fernando Santos'un yerine Serdar Topraktepe göreve geldi. Altyapıdan yetişen bir hocayla iyi iş çıkardılar. Oyuncular doğru yerde konumlanınca galibiyet kolay oldu. Ankaragücü etkili ataklar geliştirdi."
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Sinan Vardar: "İlk yarı öyle bir hakem izledik ki, Beşiktaş kazanmasın diye elinden geleni yaptı. Neredeyse Beşiktaş'a yapılan tüm faüllerde tribünleri bile çileden çıkardı. Neyse ki Beşiktaş diğer maçlarına nazaran daha etkili futbol ortaya koyarken Muçi'de klasını ortaya koyarak dakika 18'de harika bir gol attı. Hakemin de gayretiyle Ankaragücü bazı pozisyonlar bulmasına rağmen Beşiktaş ilk yarıyı önde tamamladı."
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Fatih Doğan: "Genelde hem pozisyon zenginliği, hem önde ve etkili hücum iştahı Beşiktaş'ın elindeydi. Ankaragücü bulduğu birkaç pozisyonu değerlendirebilse Beşiktaş strese de girebilirdi. Ancak 2-0'lık galibiyet Beşiktaş'ı her açıdan iki adım öne taşıdı. Daha önemlisi F.Bahçe derbisi için moral buldu."
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Ali Gültiken: "Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Takımı farklı yönde zorlayıp sürekli geriye doğru oynatmanın da bir anlamı yok. Hiçbir zaman yerine oturmaz, acı bir tecrübe olarak yaşanan sürece baktığımızda oturmadığını da görüyoruz. Serdar hoca, Musrati, Fernandes ve Muçi'yi orta alanda doğru pozisyonlandırıp onlara oyun özgürlüğü verildiğinde Beşiktaş çok kısa sürede kendi kimliğine büründü."
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Turgay Demir: "Serdar Topraktepe genç ve idealist bir teknik adam. Peki başarılı olabilir mi, önü açık mı!? Santos ne yapıyorsa onun tersini yapsın yeter! O zaman başarılı olur. Ancak mevcut şartlarda elde edeceği başarı onu takımın başında bırakmaya yetmez. Günü geldiğinde yuvadan uçup kanatlarını güçlendirdikten sonra bir gün yine geri gelebilir."
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