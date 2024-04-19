Beşiktaş'ta ilginç istatistik: 5 hoca 5 galibiyet!
Bu sezon 5 kez teknik direktör değişikliği yaşayan Beşiktaş, yeni hocalarıyla çıktığı ilk maçların hepsinden galibiyetle ayrıldı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü’nü 2-0 yendi.
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Bu galibiyetle 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan siyah-beyazlılar, aynı zamanda ilginç bir istatistiğe de imza attı.
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Kartal, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra oynadığı 5 müsabakada da 3 puana uzanmayı başardı.
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Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş’ta, deneyimli teknik görevinden ayrıldıktan sonra takımın başında yer alan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’la ilk karşılaşmada İstanbulspor’u 2-0’la geçti.
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Yılmaz’ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay da ilk maçında Başakşehir engelini 1-0’lık skorla aştı.
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Çalımbay’ın ayrılığıyla 3 mücadelede kulübede bulunan o dönem U19 takımını çalıştıran Serdar Topraktepe de deplasmanda Hatayspor’u 2-1 yenerek görevine başlamıştı.
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Fernando Santos ise Beşiktaş kariyerine 3-0’lık Fatih Karagümrük galibiyetiyle start vermişti.
Portekizli teknik adamdan sonra tekrar yedek kulübesinde olan Serdar Topraktepe, ikinci dönemindeki ilk mücadelesinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etmeyi başardı.