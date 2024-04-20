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        Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET ANI KAMERADA! Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme - Son haberler

        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!

        Adana'da kalçasından yaralandığı tartışmada 28 yaşındaki Osman Asma'yı göğsünden tabancayla vurarak öldüren 39 yaşındaki İzzet Erbaş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Asma'nın olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı Erbaş'a küfrettiği, kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. İfadesinde kendini korumak için tabancayla ateş açtığını öne süren Erbaş, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:48
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        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
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        Adana'da olay, 14 Nisan saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan İzzet Erbaş (39) ile Osman Asma (28) buluştu.

        KALÇASINDAN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Asma, Erbaş’ı kalçasından bıçakladı. İzzet Erbaş ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi.

        KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

        28 yaşındaki Osman Asma, hayatını kaybetti.
        28 yaşındaki Osman Asma, hayatını kaybetti.

        Silahtan çıkan kurşunlardan biri Osman Asma’nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı.

        DEHŞET ANLARI KAMERADA

        O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Osman Asma, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

        CİNAYETİN NEDENİ KÜFÜRLEŞME

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralı halde kaçan İzzet Erbaş’ı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Asma’nın, olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı Erbaş’a küfrettiği, kavganın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

        "ÖLDÜRME AMACIM YOKTU"

        Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Erbaş, ifadesinde, “Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Erbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #adana
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