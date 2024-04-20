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        Haberler Dünya ABD Temsilciler Meclisi İsrail ve Ukrayna'ya dev yardım paketinde anlaştı

        ABD Temsilciler Meclisi İsrail ve Ukrayna'ya dev yardım paketinde anlaştı

        ABD Temsilciler Meclisi, Biden yönetimi tarafından hazırlanan ve İsrail, Ukrayna, Tayvan'a toplamda 95 milyar dolarlık bir yardımı içeren dev paket konusunda aylar sonra anlaştı. Pakette Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin karar ve TikTok yaptırımı da var. Nihai oylama bugün.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 11:36 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:36
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        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
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        ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardım öngören 95 milyar dolarlık bir paketi onaylama konusunda anlaştı. Yasa, Demokratların talep ettiği 9.1 milyar dolarlık insani yardım da dahil olmak üzere 95 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağlıyor.

        Dün gerçekleştirilen usul oylamasında 316 lehte oy kullanılırken, 94 hayır oyu verildi.

        Cumhuriyetçilerin uzun süredir önünü tıkadığı tasarı için Temsilciler Meclisi'nde bugün nihai onay oylaması yapılacak.

        Başkan Joe Biden, Demokrat Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato'nun önde gelen Cumhuriyetçi üyesi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi'nin önde gelen Demokrat üyesi Hakeem Jeffries aylardır Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılması için bastırıyordu.

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        Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise partisinin bir kesiminin muhalefeti nedeniyle beklemeye geçmişti. Ancak çarşamba günü, "Doğru olanı yapacağım. Bırakalım taşlar yerine otursun" diyerek rotasını değiştirdi.

        Pakette neler var?

        Dış yardım önerisi Ukrayna'ya 60.8 milyar dolar, İsrail'e 26.4 milyar dolar ve Tayvan'ın da dahil olduğu Hint-Pasifik bölgesine 8.1 milyar dolar yardım öngörüyor. Temsilciler Meclisi her bir bileşeni ayrı ayrı oylayacak.

        Pakette müttefiklere yardımın yanı sıra dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılması, Hamas ve İran'ı hedef alan yaptırımlar ile Çinli ByteDance şirketinin sosyal medya platformu TikTok'u satmaya zorlaması ya da uygulamanın ABD'de yasaklanması da yer alıyor.

        Kabul edilen tasarılar tek bir tasarıda birleştirilecek.

        Eğer beklendiği gibi Temsilciler Meclisi tasarıyı kabul ederse, Senato'nun da aynı yolu izleyerek tasarıyı imzalaması için Biden'a göndermesi gerekecek.

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