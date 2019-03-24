Hollanda ve Almanya EURO 2020 eleme grubu maçında Amsterdam Arena'da karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası kapsamında iki dev ülke takımının mücadelesi Türkiye'den canlı olarak yayınlanacak. İlk maçı evinde kazanarak avantaj yakalamak isteyen Hollanda, Almanları evine eli boş gönderme hesapları yapacak. Peki, Hollanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

HOLLANDA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda, Amsterdam Johan Cruyff Arena'da Almanya'yı konuk edecek. 22.45'te başlayacak olan mücadele, S Sport2 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Cillessen; Blind, De Ligt, Van Dijk, Hateboer, Wijnaldum, Frenkie de Jong, Roon, Babel, Depay, Bergwijn

Almanya: Neuer, Ginter, Süle, Rüdiger, Halstenberg, Kroos, Kimmich, Klostermann, Sane, Reus, Brandt