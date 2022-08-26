Warner Bros. Games yayıncılığında çıkacak olan Hogwarts Legacy 10 Şubat 2023 tarihinde oyun severler ile buluşacak. Harry Potter dünyasında geçecek oyunun ön siparişi bugün itibarıyla açıldı. Merakla beklenen oyunun fiyatı ise şaşkınlık yarattı. Peki, Hogwarts Legacy fiyatı ne kadar? İşte Hogwarts Legacy oyunu hakkında merak edilenler...
HOGWARTS LEGACY FİYATI
Harry Potter evreninde geçecek olan oyunun ön satış fiyatı dudak uçuklattı. Hogwarts Legacy oyunu ön sipariş fiyatı 9.999 TL olarak belirlendi.
HOGWARTS LEGACY OYUNU HAKKINDA BİLGİLER
Hogwarts Legacy, ilk olarak Harry Potter kitaplarında tanıştığımız dünyada geçen, insanı içine çeken, açık dünyaya sahip bir RPG oyunudur. Şimdi ipleri elinize alarak büyücülük dünyasında kendi maceranızın tam ortasındaki yerinizi alabilirsiniz. Mirasınız, onu nasıl kullandığınıza bağlı. Yazılmamış olanı yaşayın.
AÇIK BİR DÜNYAYI KEŞFEDİN
Büyücülük dünyası sizi bekliyor. Hogwarts, Hogsmeade, Yasak Orman ve etrafındaki Kara bölgesinde gönlünüzce dolaşın.
OLMAYI ÇOK İSTEDİĞİNİZ CADI VEYA BÜYÜCÜ OLUN
Bu yolculukta çeşitli büyüler öğrenin, iksirler yapın ve büyülü hayvanlarla ilgilenin. Evinizdeki işleri halledin, çeşitli ilişkiler kurun ve yeteneklerinizde ustalaşarak olmayı çok istediğiniz cadı veya büyücü olun.
YEPYENİ BİR BÜYÜCÜLÜK DÜNYASI HİKÂYESİNİ KEŞFEDİN
Unutulmuş bir çağdaki büyücülük dünyasını yaşayarak geçmişte gizli kalan gerçeği gün yüzüne çıkarın. Büyücülük dünyasının kaderini tehdit eden tehlikeli bir kötülükle mücadele ederken trollere, karanlık büyücülere, goblinlere ve daha pek çok düşmana karşı savaşın.
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