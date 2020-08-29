Hobbit 2 oyuncuları kimler? Hobbit 2 konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Martin Freeman, Richard Armitage'nin aldığı Hoobit 2 filmi hakkında detaylar haberimizde...

HOBBİT 2 OYUNCULARI KİMLER?

Ian McKellen

Martin Freeman

Richard Armitage

Benedict Cumberbatch

Evangeline Lilly

Lee Pace

Luke Evans

Ken Stott

James Nesbitt

Orlando Bloom

HOBBİT 2 KONUSU NEDİR?

Beklenmedik Yolculuk'un devamında Azog'dan kaçan 13 Cüce, Gandalf ve Bilbo hem ayıya dönüşebilen büyük çiftliğinde her çeşit hayvanla dost içinde yaşayan Beorn'un evine sığınırlar. Başta Sevmese bile Gandaf sayesinde yardım edip atlarından ödünç vermiştir. Bu arada Azog Ölü Dirilten tarafından Dol Guldur'a çağrılır. Ve ordularımı sen yöneteceksin emri verilir.

Lothlòrien'e gidişte ormanla karşılaşırlar ve bu orman büyülüdür cüceleri yavaşlatır, uyuşturur yollarını şaşırtır. Örümceklerin saldırısına uğrarlar ki Bilbonun dışında, Bilbo onları Güç yüzüğünün görünmezlik yapmasının yardımıyla cüceleri örümceklerden kurtarır. Lothlòrien elfleri tarafından tutuklanarak Elf Kralı Thranduil'un yerleşkesine tutsak tutulurlar. Thorin Meşekalkan'ı Thranduil'in karşısına çıkartılırlar. Aralarında Smaug'un saldırısında Thranduil'un yardım etmemesini tartışırlar.

Thranduil Thorin'e anlaşma sunmuştur. Bu anlaşma kabul edilirse Yalnız Dağ'a gidişine izin verilicekti ama Cüce Kral kabul etmemiştir. Bilbo'da hala yüzük takılıdır. Görünmezlikle Lothlorien'e gelir. Ne şansdır ki Elflerin o gece eğlencesi vardır. Cüceleri tutsak eden görevlide sarhoş olur Bilbo ondan anahtarı çalarak cüceleri hücrelerden çıkartır. Kiler bölümünden nehre açılan kapıdan fıçılarla kaçarlar. Yolda Orkların saldırısına uğrarlar. Elflerin sonradan yardımıyla cüceler kaçmayı başarır Fili zehirli okla yaralanır. Nehirden çıktıklarından sonra Bard adında okçu ile karşılaşırlar. Kendilerine silah erzak yardımı isterler. Göl kasabasına gitmek isterler parası karşılında içi balık dolu fıçıların içine gizlenerek Göl kasabasına giderler. Göl kasabasında Bard'ı yönetim isyancı olarak görür casuslarıyla izler yani potansiyel suçlu gözüyle bakarlar. Göl kasabasının efendisi para gözdür. Bard cüceleri gizlice evine sokar onlar beğenilmesede silah bulur. Halkın arasında ise Kehanet dolaşmaya başlar, cücelerle alakalı salonlar dolusu altınlarıyla. Bard'da Thorin'den şüphelenir ki haklı çıkar. Cüceler o gece Yalnız Dağ için yola koyulmaya başlarken görevliler tarafından yakalanıp Efendinin karşısına çıkartılırlar. Thorin kendisini tanıtır ve Yalnız Dağ'a ulaşırsak Göl Kasabasıyla altınları paylaşmak sözünü verir. Göl Kasabasının Efendisi ona ''Hoşgeldin Dağaltı Kralı'' diye karşılayarak eğlence düzenleyip Yalnız Dağ'a törenle uğurlamıştır.

Thorin dağa ulaştığında gizli kapıyı bulmak için aramaya başlamışlardır. Uzun aramanın sonunda Bilbo bulmuştur. Kapı deliği büyüyle gizlenmiştir güç kullanarak açılmamaktadır.O günde Durin günüdür. Elinde yazılı kâğıtta Durin Gününün son ışığı kapının deliğinde parlayaracak yazmaktadır. Thorin ve Cüceler yazılan sözün olmamasından sonra hayal kırıklığına uğrayarak vazgeçmişlerdir ki Ay ışığı çıkana kadar, ay ışığı deliği göstermiş ve anahtar kilidi açmıştır. Bu arada Gandalf olacak kötü olayların önüne geçmek ve ne olduğunu anlamak içi kötülüğün karargâhı Dol Guldur'a gelerek kötü büyüleri bozmaya başlamıştır Büyü bozulduktan sonra Azogla karşılaşmıştır. Çarpışlamarından sonra Gandalf efendin nerede sorusuna '' O her yerde ben sadece lejyonum'' cevabını vermiştir. Ufak büyü oyunuyla kaçan Gandalf yolda büyük bir gölge ile savaşmaya başlar yenik düşer gölge tarafından işkence görürken Sauron olduğunu anlar ve tutsak düşer.

Bilbo'nun Arken Taşını bulma görevi başlamıştır. Dağ'ın merdivenlerinden indiğinde karşısında milyonlarca altınlardan tepeler görür ve Taşı aramaya başlar ardından hareket ettikçe sanki altınlar hareketlenmeye başlamıştır ki altında yatan kocaman Ejderha bulunmaktadır. Artık ejderhayı uyandırmıştır ve Smaug'dur 600 yıldır uyuyan ejderha uyanmıştır. Aralarında konuşmalar geçmiştir ve Arken Taşını aslında sana verebilirim Thorin'in iyice delirmesi için demiştir. Bilbo'nun yüzük sayesinde kaçmaya başararak cücelere ''uyandı'' diye bildirmiş ve Thorin'in beraber Ejderhayı yok edebiliriz diyerek oyun oynamışlardır altına büyük ilgisi olan Smaug'a altından heykelle onu boğmaya çalışsalarda başaramamışlardır.