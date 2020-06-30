İHA

Buna göre; H-ÜFE (2017=100) 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,34, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,18 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE YILLIK 14.11 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14,11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,75, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,82 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,40 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,16, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,90 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE AYLIK YÜZDE 2.16 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,16, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,00 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,27 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,54, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 7.41 KONAKLAMA HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 7,41, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerinde yüzde 6,87, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,40 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 25,03, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 23,51, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 16,70 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 4.06 İLE PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 4,06, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 2,96, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,27 azalış gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetleri yüzde 3,20, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 2,44, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 2,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.