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        Haberler Dünya Hizbullah: İsrail için silah bırakmayız | Dış Haberler

        Hizbullah: İsrail için silah bırakmayız

        Hizbullah lideri Naim Kasım, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade ederken, silah bırakma konusunun Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 00:15 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:15
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        "İsrail için silah bırakmayız"
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        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını belirtti.

        Kasım, yaptığı açıklamada, "Eğer bazıları silahların çekilmesini ateşkes anlaşmasına bağlarsa ben onlara şunu söylerim; silahlar Lübnan'ın iç meselesidir ve düşman İsrail'in bununla hiçbir ilgisi yoktur." dedi.

        İsrail için silah bırakmayacaklarını söyleyen Kasım, "Silahlar şu an önceliğimiz değil, önceliğimiz yeniden imar ve saldırıları durdurmadır." ifadesini kullandı.

        Kasım, Lübnan tarafından ateşkesin uygulanmasının mümkün olmadığını savunarak, İsrail'in yayılmacılığın ön hazırlığı olarak Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 5 noktada kalmayı istediğini ve saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

        Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

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