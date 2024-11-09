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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah, İsrail'e saldırılarını sürdürüyor | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail'e saldırılarını sürdürüyor

        Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 3 askeri üs, 2 kent ve 8 yerleşim birimine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 22:40 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:40
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        Hizbullah, İsrail'e saldırılarını sürdürüyor
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        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hayfa şehrinin kuzeyindeki Zovulon Askeri Üssü, Meron Üssü ve Hayfa Teknik Üssü'nün yanı sıra Safed ve Nehariya kentleri ile 8 yerleşim birimine füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

        Açıklamada ayrıca Hizbullah unsurlarının, Avivim ve El-Menara yerleşimleri ile El-Abbad askeri noktasındaki İsrail askeri birliklerini de füzelerle hedef aldığı kaydedildi.

        Lübnan'ın güneyindeki Deyr Siryan kasabasında da Elbit Hermes 450 tipi İsrail yapımı bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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