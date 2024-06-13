Hizbullah'ın fırlattığı füzeler İsrail'de yine yangın çıkardı
Lübnan'dan İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine yönelik füze atışları ve füzeleri engellemek için yapılan müdahalelerde düşen şarapneller nedeniyle 15 ayrı noktada yangın çıktı
- 1
Lübnan’dan atılan füzeler ve engelleme çalışmalarında düşen şarapneller nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 15 noktada yangın çıktığı belirtildi.
- 2
İsrail itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan’dan İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine yönelik füze atışları ve füzeleri engellemek için yapılan müdahalelerde düşen şarapneller nedeniyle 15 ayrı noktada yangın çıktı.
- 3
İsrail itfaiye ekipleri ile yangın söndürme uçakları, yangına müdahale etti.
-
- 4
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son bir saatte Lübnan'dan kuzey bölgelerine 40 füze atıldığı, "bunların birçoğunun engellendiği, diğerlerinin de yangına yol açtığı ve 2 kişinin hafif yaralandığı" duyuruldu.
- 5
Haaretz gazetesine göre İsrail'in Kuzey Bölgesi İtfaiye Şefi Yair Kiyam, Hizbullah'ın fırlatmış olduğu füzelerin bölgedeki stratejik tesisler için tehlike oluşturduğunu söylemişti.
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.